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Trabzonspor gelecekten umutlu

Trabzonspor'da 2017-18 sezonu sona erdi, maddi sıkıntılar gün yüzüne çıkmaya başladı ve 9 isimle yollar ayrıldı... Ancak Trabzonspor, yeni sezon öncesi hazırlık kampını çok iyi değerlendirdi.

Trabzonspor gelecekten umutlu
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06 Ağustos 2018 06:44
Trabzonspor camiası, 2018-2019 sezonu öncesinde oldukça umutlu... Maddi sıkıntıların yaşanması ve tam 9 isimle yolların ayrılması sonrasında Trabzonspor'un yarıştan uzak kalacağını düşünen futbolseverlerin, sezon öncesi hazırlık kampı sonrasında fikri değişti!

24 günlük Slovenya kampı döneminde stoper bölgesinde kadroda yalnızca asıl mevkiisi sol bek olan Mustafa Akbaş ve genç oyuncu Hüseyin Türkmen yer almasına rağmen Fırtına, burada oynadığı 4 hazırlık maçında yalnızca Rus ekibi Spartak Moskova'ya mağlup oldu. Trabzonspor, geride kalan 3 maçından ise 2 galibiyet ve 1 beraberlik çıkardı.

Cagliari'yi sahadan sildi

Slovenya'daki maçlarda aldığı skorların yanı sıra sergilediği futbolla da umut veren Karadeniz devi, taraftarı önünde çıktığı Samsunspor ve Cagliari maçlarında ise adeta şov yaptı. Samsun'u 3-0'la geçen Bordo-Mavili ekip, Cagliari ile golsüz berabere kalsa da ortaya koyduğu oyunla adeta İtalyan ekibini sahadan sildi. Yeni sezon öncesinde oldukça iddialı olan Fırtına, Kucka'lı, Sosa'lı ve Burak'lı kadrosuyla zirve yarışında olacağının da sinyallerini verdi.

6 maçta 1 mağlubiyet!

Trabzonspor, bu sezon hazırlık kampında oynadığı 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. Bordo-Mavililer Triglav'ı 2-0, Lokomotiva Zagreb'i 1-0 ve Samsunspor'u 3-0 mağlup etti. Spartak Moskova' ya 4-1 mağlup olan Fırtına, Al Duhail ile 1-1, Cagliari ile ise 0-0 berabere kaldı.

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