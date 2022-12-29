Trabzonspor, geçen sezonu mumla arıyor!

Süper Lig'de Fatih Karagümrük'e 4-1 kaybeden Trabzonspor'da, Süper Lig'de 2010-11'den (İstanbul Başakşehir) bu yana ilk kez Abdullah Avcı'nın çalıştırdığı bir takım aynı sezonda iki maçta 4+gol yedi.



Bordo mavililer Fatih Karagümrük karşısında 4-1'lik yenilgiden önce Antalyaspor deplasmanında da 5-2'lik skorla mağlup olmuştu.



İşte Trabzonspor için öne çıkan rakamlar;



-Abdullah Avcı ile İstanbul takımlarına büyük üstünlük kuran Karadeniz ekibi 27. maçta 4. yenilgisini Fatih Karagümrük'ten aldı. Trabzonspor bu seride 14 kez kazanırken 9 karşılaşma beraberlikle tamamlanmıştı.



-Bu sezon Süper Lig'deki 3. mağlubiyetini Karagümrük karşısında alan Trabzonspor (7G 5B), 2021/22'nin tamamında aynı sayıda yenilgi almıştı (23G, 12B, 3M).



-Lig tarihinde Trabzonspor karşısındaki ilk galibiyetini 4-1'lik skorla alan Fatih Karagümrük (1B 5M), daha önce bordo-mavili ekibe rakip olduğu altı maçta toplam iki gol atmıştı.





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