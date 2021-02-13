Trabzonspor - Gaziantep: Muhtemel 11

Süper Lig'in 25. hafta mücadelesinde Trabzonspor sahasında Gaziantep FK'yı konuk ediyor.

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Trabzonspor - Gaziantep: Muhtemel 11
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13 Şubat 2021 09:04
Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor, sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek.

Medical Park Stadı'nda oynanacak maçı Zorbay Küçük yönetecek. Saat 16:00'da başlayacak Trabzonspor - Gaziantep maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.

Karşılaşma öncesinde Trabzonspor, yakaladığı büyük çıkışla 42 puanla 4. sırada yer alıyor.

Konuk Gaziantep FK ise haftaya 38 puanla 7. sırada giriş yaptı.

İki takımın eksikleri

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Trondsen, Abdülkadir Ömür, Abdülkadir Parmak ve Serkan Asan kadroda yer almayacak.

Gaziantep FK'da ise Kana Biyik ile Dicko'nun sakatlıkları devam ediyor.

Muhtemel 11'ler

Trabzonspor
Uğurcan, Kamil Ahmet, Vitor Hugo, Edgar Ie, Marlon, Baker, Berat, Ekuban, Bakasetas, Nwakaeme, Djaniny



Gaziantep FK
Günay, Oğuz, Tosca, Djilobodji, Morais, Güray, Osama Rashid, Mirallas, Maxim, Kenan, Muhammet



Trabzonspor'un 5 maçlık serisi var

Bordo mavili takım çıkışını 5 haftadır sürdürüyor. 19 Ocak tarihinde Konyaspor maçıyla başlayan galibiyet serisinde bordo mavililer, Gençlerbirliği, Beşiktaş, Denizlispor ve Yeni Malatyaspor'u mağlup etmişti.

Öte yandan Trabzonspor son yenilgisini 12 Aralık tarihinde Galatasaray karşısında 2-0'lık skorla yaşamıştı.

İç sahada Ekuban farkı

Trabzonspor'un Ganalı oyuncusu Caleb Ekuban, özellikle iç sahada oynanan maçlarda takımı adına fark yaratan isim oluyor.

Trabzonspor'un Süper Lig'de sahasında oynadığı son 6 maçında Ekuban 6 gole katkı sağladı ve bu periyodda 4 gol 2 asistlik katkı sağladı.



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