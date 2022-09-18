Trabzonspor Gaziantep izle canlı yayın naklen kesintisiz HD full

TRABZONSPOR GAZİANTEP FK MAÇI CANLI, TIKLA

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Gaziantep FK'yi ağırlayacak.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Mücadele BeIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde Kızılyıldız'ı 2-1 mağlup ederek Avrupa kupalarında 1119 günlük galibiyet hasretini sonlandıran bordo-mavililer, ligde de Gaziantep FK'yi yenerek milli maç nedeniyle verilecek araya moralli bir şekilde girmek istiyor.