Trabzonspor, Gaziantep FK maçına hazır

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da hazırlıklar tamamlandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor, Gaziantep FK maçına hazır
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07 Nisan 2022 16:39
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 8 Nisan Cuma günü deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak Trabzonspor, hazırlıklarını tamamladı.

Bordo-mavili futbolcular, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde karşılaşma öncesi son taktik antrenmanını gerçekleştirdi.

Gaziantep'e saat 16.30'da gitmeyi planlayan Karadeniz ekibi, Trabzon'da yaşanan sis nedeniyle Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçakla 21.50'de Gaziantep'e hareket edecek.  

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