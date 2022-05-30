Trabzonspor, Galatasaraylı eski isim Celil'in peşinde

Trabzonspor, Başkan Ahmet Ağaoğlu ve Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde çalışmalarına devam ediyor. Önceliğini transfere veren bordo-mavililerin gündemi bir hayli yoğun.



Abdullah Avcı'nın listesindeki isimlere yoğunlaşan bordo mavililerde gündem orta saha transferi olmuş durumda. Bu bağlamda önceliğini maliyeti uygun ve takıma çabuk katkı verecek isimlere çeviren Trabzonspor'da gündem belli oldu.



Bilindiği üzere Trabzonspor, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. 3 kulvarda yarışacak Fırtına, transferin yerli ve kaliteli olmasına dikkat ediyor. Bordo mavililer, rotasını TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'da forma giyen Celil Yüksel'e çevirdi. Trabzonspor, yetenekli futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.



Celil Yüksel, bu sezon oynadığı futbolla sadece yurt içinden değil, yurt dışından da ilgi topladı.



TÜRKİYE'DEN 3 TALİP



Trabzonspor ile beraber Celil Yüksel'i Samsunspor ve Adanaspor istiyor.



Öte yandan Celil'e Fransa'dan da taliplerin çıktığı iddiası hakim. Buna göre Fransız ekibi Clermont Foot da, Celil Yüksel'i listesine aldı.



CELİL YÜKSEL KİMDİR?



Kariyerine Galatasaray altyapısında başlayan Celil Yüksel, sarı kırmızılıların tüm alt yaş kategorilerinde oynadı. 2019'da Adanaspor'a kiralanan Celil Yüksel, bu sezon oldukça başarılı bir performans sergiledi.



Celil Yüksel, bu sezon 36 maça çıkarken 4 gol 5 asist üretti. (Karadeniz Gazetesi)





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