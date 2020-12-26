Trabzonspor Galatasaray maçı ŞİFRESİZ İZLE (bein sports izle linki)

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Canlı Trabzonspor Galatasaray Reklamsız beIN Sports izle! Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, HD izlemek için buraya tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...

TRABZONSPOR GALATASARAY MAÇI CANLI, TIKLA











TRABZONSPOR GALATASARAY MAÇI BEIN SPORTS HABER CANLI YAYINI







TRABZONSPOR GALATASARAY MAÇI HANGİ RADYODA?



Trabzonspor ile Galatasaray arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.



TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.



TIKLA, TRABZONSPOR GALATASARAY MAÇINI CANLI DİNLE



TRABZONSPOR GALATASARAY: 130. MAÇ



Galatasaray ile Trabzonspor, Süper Lig'de Trabzon'da yapacakları maçla 130. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında, Trabzonspor'un şimdiki adıyla Süper Lig'e yükseldiği 1974-1975 sezonunda başlayan 46 yıllık rekabette yapılan resmi ve özel 129 karşılaşmanın 58'ini Galatasaray, 43'ünü Trabzonspor kazandı, 28 müsabakada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel maçlar olmak üzere geride kalan karşılaşmalarda Galatasaray 168, Trabzonspor ise 146 kez gol sevinci yaşadı.



GALATASARAY: SON 9 MAÇTA 7 GALİBİYET



Galatasaray, çıktığı son 9 resmi müsabakanın 7'sini kazandı. Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor'a yenilmesinin ardından çıkış yakalayan sarı-kırmızılı takım, bu kulvardaki son 9 karşılaşmada 7 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Sarı-kırmızılı ekip, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı 1 maçtan da galibiyetle ayrıldı.



📺Trabzonspor - Galatasaray karşılaşmasının VAR hakemi Suat Arslanboğa oldu pic.twitter.com/vL64sK0xDj



— Sporx (@sporx) December 26, 2020 TRABZONSPOR GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?



Süper Lig'in 15. haftasının açılış maçında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Medical Park Stadı'nda oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak. Müsabakada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Galatasaray - Trabzonspor maçı beIN Sports'tan canlı yayınlanacak. Trabzonspor ligde oynadığı 14 karşılaşmada topladığı 20 puanla 9. sırada bulunuyor. Galatasaray ise topladığı 26 puanla ikinci sırada yer alıyor.



✨Göbekte Marcao - Donk

✨Taylan'a maksimum destek

✨Belhanda - Emre değişmeli

✨Ömer ve Akbaba kulübede

✨Üç isme özel önlem alındı



Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Trabzonspor karşılaşmasına yönelik taktik çalışmalarda bu planları yaptıhttps://t.co/f6w71NPGpx



— Sporx (@sporx) December 26, 2020 ✨Orta sahaya ekstra direnç

✨İdmanlarda sayı azaltıldı

✨Yusuf Sarı ile özel görüştü



Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, Galatasaray karşılaşmasına yönelik taktik çalışmalarda bu planları yaptı https://t.co/ezZIUKNqlj



— Sporx (@sporx) December 26, 2020 TRABZONSPOR GALATASARAY: EKSİKLER



Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Fousseni Diabate, Bilal Başacıkoğlu ve Stiven Plaza dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Oghenekaro Etebo ile Ryan Babel'in yanı sıra koronavirüs izolasyon sürecini yeni tamamlayan Kerem Aktürkoğlu, Fatih Öztürk, Emre Taşdemir de kadroda yer almıyor. Ayrıca ailesinde koronavirüs test sonucu pozitif çıkan Diagne tedbir amaçlı olarak kadroya dahil edilmedi. Radamel Falcao ise 2 ay aranın ardından Trabzon'a götürüldü. Öte yandan Galatasaray'ın hocası Fatih Terim, bu karşılaşmada cezası nedeniyle kulübedeki yerini alamayacak ve takımın başında yardımcı antrenörlerden Levent Şahin yer alacak..



TRABZONSPOR GALATASARAY: MUHTEMEL 11'LER



Trabzonspor

Uğurcan Çakır

Serkan Asan

Edgar

Vitor Hugo

Marlon

Abdulkadir Parmak

Flavio

Baker

Ekuban

Nwakaeme

Djaniny



Galatasaray

Okan

Omar

Donk

Marcao

Saracchi

Taylan Antalyalı

Feghouli

Belhanda

Arda Turan

Emre Kılınç

Oğulcan Çağlayan











TRABZONSPOR GALATASARAY: LİG MAÇLARININ RÖNTGENİ



Galatasaray, lig maçlarında galibiyetlerde rakibi Trabzonspor'un 10 farkla önünde bulunuyor. Ligde yapılan 94 karşılaşmanın 41'ini Galatasaray kazanırken, 31 maçta gülen taraf Karadeniz ekibi oldu ve 22 müsabaka berabere sonuçlandı. Lig maçlarında Galatasaray 121, Trabzonspor ise 109 gol attı.



AVCI & TERİM: 7. MAÇ



Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray arasındaki karşılaşma ile teknik direktörler Abdullah Avcı ile Fatih Terim'in takımları, 7. kez karşı karşıya gelecek. Tecrübeli teknik adamlar, daha önce tamamı ligde olmak üzere 6 kez birbirlerine rakip oldu. Abdullah Avcı, bu müsabakalara Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Beşiktaş ile çıktı. Fatih Terim ise söz konusu karşılaşmalarda Galatasaray'da görev yaptı.







TRABZONSPOR GALATASARAY: HOCALARIN RANDEVUSU



İki teknik adamın rekabetinde Fatih Terim ve Abdullah Avcı'nın galibiyetlerde 2-2 eşitliği bulunuyor. Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray bu maçlarda 6 gol atarken, Avcı'nın takımları da 6 golle karşılık verdi. Terim ve Avcı'yı karşı karşıya getiren ilk mücadele 19 yıl önce Galatasaray ile İstanbulspor arasında oynandı. Ali Sami Yen Stadı'ndaki karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı. Tecrübeli teknik adamlar arasındaki rekabetin ikinci maçı 2011'de, o günkü adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan Medipol Başakşehir ile Galatasaray arasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynandı. Avcı'nın takımı müsabakayı 2-0 kazandı. Terim ve Avcı rekabetindeki üçüncü karşılaşma 2017-2018 sezonunda Türk Telekom Stadı'nda yapıldı. Terim yönetimindeki Galatasaray, Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup etti. Fatih Terim ve Abdullah Avcı 2018-2019 sezon ise iki kez rakip olarak saha kenarında yer alırken, Medipol Başakşehir'in sahasında oynanan ilk maç 1-1 berabere bitti. Türk Telekom Stadı'nda oynanan ve kazananın şampiyon olacağı ikinci müsabakadan Galatasaray 2-1 galip ayrıldı ve kupayı müzesine götürdü. Geçen sezon da Avcı yönetiminde Beşiktaş, Galatasaray'ı sahasında 1-0 mağlup etti.



TRABZON'DAKİ TRABZONSPOR GALATASARAY MAÇLARI



Taraflar arasında Trabzon'da yapılan lig karşılaşmalarında ev sahibi Trabzonspor, galibiyet sayısında rakibinin 5 farkla önünde yer alıyor. Trabzonspor, evindeki 47 maçta Galatasaray'ı 21 kez yendi. Sarı-kırmızılılar ise bordo-mavilileri deplasmanda 16 kez mağlup etmeyi başardı. Trabzon'daki 10 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Evindeki son 4 randevuyu kazanan Trabzonspor'un, 43'ü Hüseyin Avni Aker, 4'ü Medical Park Stadı'nda oynanan maçlardaki 61 golüne, Galatasaray 57 golle karşılık verdi.



TRABZONSPOR - GALATASARAY MAÇI MEDICAL PARK STADYUMU'NDA OYNANIYOR







TRABZONSPOR GALATASARAY: EN FARKLI SKORLAR



Galatasaray, Trabzonspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 26 Mayıs 2001'de İstanbul'daki lig maçında 4-0'lık sonuçla aldı. Trabzonspor ise geçen sezonun ilk yarısında 1 Eylül 2018'de Trabzon'daki lig karşılaşmasında aynı skorla rakibini yendi. Bu arada, 15 Kasım 1998'de İstanbul'da Trabzonspor'un 5-3 kazandığı lig maçı, iki takım filelerinin toplam 8 kez havalanmasından dolayı taraflar arasındaki en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.



SON MAÇLARDA TRABZONSPOR ÜSTÜN



Rekabette galibiyet sayısı bakımından geride bulunan Trabzonspor, son 12 lig maçında ise rakibine üstünlük kurdu. İki takım arasındaki son 12 lig maçının 7'sinde bordo-mavililer, 4'ünde sarı-kırmızılılar 3 puana ulaşırken, bir müsabaka ise berabere tamamlandı.







beİN Sports nasıl izlenir? beİN Sports abonesi nasıl olur, fiyatlar ne kadar? Süper Lig maçları internet üzerinden nasıl izlenir?



Türkiye'de futbolseverler her hafta birçok karşılaşmanın oynandığı sırada internet üzerinden maç izlemek için aramalar yapıyor. Yayıncı kuruluş beİN Sports'tan yayınlanan karşılaşmalar sadece Digitürk üzerinden abone olarak izlenilebilmektedir. İnternet üzerinden herhangi illegal bir yayın suç olarak değerlendirilir ve bu şekilde yayın izleyen kişiler de cezalandırılır. Süper Lig maçlarını üyelik alarak



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beIN Sports Türkiye, 2000 yılında IŞIK TV adıyla Mehmet Emin Karamehmet tarafından Digiturk platformu için satın alınan, 2001 yılında yine Mehmet Emin Karamehmet ve Şansal Büyüka tarafından adı LİG TV yapılan ve 2017 yılında beIN Media Group tarafından adı beIN SPORTS olarak değiştirilen, 2001 yılı başından beri Süper Lig maçlarının naklen yayın haklarını elinde bulunduran ve Digiturk dijital platformundan yayın yapan Türk şifreli futbol kanalıdır. Kanalın sahibi Digital Platform İletişim Hizmetleri A.Ş.'dir.



Süper Lig, 1. Lig, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi, İngiltere Premier Ligi, İspanya La Liga, İspanya Kral Kupası, Fransa Ligue 1, Fransa Lig Kupası, Brezilya Serie A, São Paulo Paulista Ligi, ATP World Tour Masters 1000, Wimbledon Tenis Turnuvası, Diamond Ligi, WTA Şampiyonası, EuroLeague, EuroCup, FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi ve Basketbol Süper Ligi'nin müsabakalarını yayınlayan 7 beIN SPORTS Türkiye kanalından canlı yayınlamaktadır. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından "2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 Futbol Sezonları TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Müsabakaları Yayın Haklarının Devri için Düzenlenen Medya Hakları İhalesi"nde Süper Lig'in canlı yayın haklarını içeren A paketini, 321 milyon dolarlık teklifiyle Digiturk'ün kazanmasıyla birlikte Lig TV ve yüksek çözünürlükle yayın yapan kardeş kanalı Lig TV HD, 2013-2014 sezonuna kadar Süper Lig yayın haklarını elinde tutmaya hak kazanmıştır. 2012-13 sezonundan itibaren TFF ile yapılan anlaşma ile TFF 2. ve 3. Lig'e Digiturk 2 yıl geçerli olmak üzere sponsor olmuştur. Lig TV de bu anlaşma gereği bu liglerdeki önemli maçları yayınlamaya hak kazanmıştır.



13.01.2017 Cuma gününden itibaren kanalların ismi beIN SPORTS 1, beIN SPORTS 2, beIN SPORTS 3, beIN SPORTS 4 olarak değiştirilmiştir. Daha sonra sırasıyla beIN SPORTS 4K, 91.KANAL, 92.KANAL ve 93.KANAL kanalları açılmıştır. Bu en son açılan kanallarda müsabakalar dışında herhangi bir yayın bulunmamaktadır. Kısa bir süre sonra 93.KANAL çakışan müsabaka olmadığından geçici olarak kapatılmıştır. 91.KANAL ve 92.KANAL kanallarının isimleri beIN SPORTS Max 1 ve beIN SPORTS Max 2 olarak değiştirilerek devamlılık sağlanmıştır. Pek yakında 93.KANAL, beIN SPORTS Max 3 adıyla yeniden açılacaktır. beIN SPORTS Haber kanalı test yayınlarına başlamıştır. Çok yakında Normal yayınlarına başlayacak ve platformun Türksat'taki ilk şifresiz kanalı olacaktır. beIN CONNECT ile bu müsabakaların önemli anları ve özetleri internet aracılığı ile interaktif bir şekilde de yayın yapılmaktadır. S Sport kanalı ile yapılan anlaşma neticesinde İngiltere Premier Ligi'nde çakışan müsabakalar beIN SPORTS kanallarında yayınlanmaktadır. Müsabakalar genelde kanal sayısı yetmediği için beIN CONNECT üzerinden yapılmaktadır.



Tarihçe

2000 yılı sonlarında Süper Lig yayın halklarını elinde bulunduran IŞIK TV'yi satın alarak spor kanalının temellerini atmıştır.

2001 yılında Digiturk bünyesinde ki ilk yayınlanan müsabaka Erzurumspor - Galatasaray futbol karşılaşmasıdır.

2003 yılında Mehmet Emin Karamehmet ve Şansal Büyüka tarafından isimi değiştirilerek LİG TV resmen kurulmuş oldu.

2008 yılında LİG TV'ye bağlı SPORMAX kanalı kurulmuştur ve LİG TV logosu değiştirilmiştir.

2009 yılında LİG TV HD ve SPORMAX HD kanalları yayına başlamıştır.

2010 yılında LİG TV 3D kanalı yayına başlamış ve ilk yayını Fenerbahçe - Galatasaray derbisi olmuştur. Ayrıca bu karşılaşma da ilk kez Spidercam teknolojisi kullanılmıştır. Ayrıca Show TV'de yayınlanan Spor Sayfası haber programı bir süre her akşam LİG TV merkez stüdyolarından yayınlanmıştır.

2011 yılında LİG TV 2 kanalı açılmış ve bütünlüğü sağlamak amacıyla SPORMAX kanalının adını değiştirerek LİG TV 3 yapılmıştır.

2014 yılında LİG TV 4 kanalı yayına başlamıştır. Ayrıca Digiturk'de ilk kez 4K canlı yayın yapılmıştır. Bu yayın Galatasaray - Spartak Trnava derbisi olmuştur.

2015 yılında beIN Media Group Digiturk platformunu satın alarak spor konusunda daha fazla yayın yapılmış böylelikle kanal sayısı müsabaka fazlalığından yetmemeye başlamıştır ve bu nedenle 2 geçici kanal açılmıştır.

2016 yılında LİG TV 4K kanalı dönüşümlü yayına başlayarak tam anlamıyla 4K yayını başlamıştır.

2017 yılında LİG TV kanalları isim değiştirerek beIN SPORTS olmuştur ve bu sezonda 4 kanal yetmemiş geçici 3 kanal daha açılmıştır. Ayrıca beIN SPORTS 3D kanalı kapatılmıştır.

2017 yılı yazında sürekli geçici kanal yerine 2 spor müsabakası yayınlayan Max 1, Max 2 kanalları ve 1 spor haberi yayını yapan Haber kanalı yayına başlamıştır.

Şu an 7-SD, 7-HD ve 1-UHD kanalları ile toplam 15 kanalla yayınlarını gerçekleştirmektedir.



Kanallara Göre Yayınlanan Müsabakalar

beIN SPORTS 1'de Süper Lig, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi ve çeşitli programlar yayınlanmaktadır.

beIN SPORTS 2'de Süper Lig, Süper Lig, İspanya La Liga, İspanya Kral Kupası, Basketbol Süper Ligi, EuroLeague, EuroCup ve çeşitli programlar yayınlanmaktadır.

beIN SPORTS 3'te Fransa Ligue 1, Fransa Lig Kupası, Basketbol Süper Ligi, EuroLeague, EuroCup ve çeşitli programlar yayınlanmaktadır.

beIN SPORTS 4'te São Paulo Paulista Ligi, ATP World Tour Masters 1000, Wimbledon Tenis Turnuvası, Diamond Ligi, WTA Şampiyonası ve çakışan müsabakalar yayınlanmaktadır.

beIN SPORTS 1 Max'de 1. Lig ve çakışan müsabakalar yayınlanmaktadır.

beIN SPORTS 2 Max'de 1. Lig ve çakışan müsabakalar yayınlanmaktadır.

beIN SPORTS 3 Max'de yayınlanacak müsabakalar belli değildir.

beIN SPORTS Haber'de Spor müsabakalarıyla ilgili haberleri ve çeşitli programlar yayınlanacaktır.

beIN SPORTS 4K'da Süper Lig'den seçilen müsabakalar yayınlanmaktadır.



beIN SPORTS 1

Digiturk platformunda 77 numaralı kanaldır. 4 Ocak 2000'de IŞIK TV adıyla yayına başlamıştır. Daha sonra adı LİG TV ve beIN SPORTS 1 olarak değiştirilmiştir. Bu kanaldan Süper Lig, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi ve çeşitli programlar yayınlanmaktadır.



beIN SPORTS HD 1

Digiturk platformunda 377 numaralı kanaldır. 13 Nisan 2008'de LİG TV HD adıyla yayına başlamıştır. Daha sonra adı beIN SPORTS HD 1 olarak değiştirilmiştir. beIN SPORTS 1 kanalı ile eş zamanlı HD kalitede yayın yapmaktadır. Bu kanaldan Süper Lig, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi ve çeşitli programlar yayınlanmaktadır. Ayrıca 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası maçlarını HD kalitesi ile yayınlamıştır. Süper Lig'in 2010-11 sezonunda birçok yeniliğe gitmişlerdir. Maç yayınlarında saniyede 1000 kare çekebilen Phantom HD kamerayı bazı karşılaşmalarda kullanmaya başlamışlardır. Ayrıca ilk defa bu sezondan itibaren Süper Lig'de oynanan 9 maçın hepsini canlı yayınlamaya başlamıştır. Maç yayınlarının çekimlerini 2008-09, 2009-10 sezonlarında HD Protek firması yapmıştır. 2010-11 sezonunda da HD Protek çekimlere devam etmektedir.



beIN SPORTS 2

Digiturk platformunda 78 numaralı kanaldır. 10 Eylül 2011'de LİG TV 2 adıyla yayına başlamıştır. Daha sonra adı beIN SPORTS 2 olarak değiştirilmiştir. Kanalın kuruluş amacı Digiturk platformunun yeni yayın ihalelerini kazanmasıyla kanal sayısının yetmemesidir. İngiltere Premier Ligi müsabakaları bu kanaldan yayınlanmaktaydı. 2017 yılında yapılan anlaşmayla yayın haklarını Saran Holding kuruluşu olan ve Digiturk platfomunda 85.kanalda yayın yapan S Sport kanalına geri devredildi. Bu kanaldan Süper Lig, İspanya La Liga, İspanya Kral Kupası, Basketbol Süper Ligi, EuroLeague, EuroCup müsabakaları yayınlanmaktadır.



beIN SPORTS HD 2

Digiturk platformunda 378 numaralı kanaldır. 10 Eylül 2011'de LİG TV 2 HD adıyla yayına başlamıştır. Daha sonra adı beIN SPORTS HD 2 olarak değiştirilmiştir. beIN SPORTS 2 kanalı ile eş zamanlı HD kalitede yayın yapmaktadır. Kanalın kuruluş amacı Digiturk platformunun yeni yayın ihalelerini kazanmasıyla kanal sayısının yetmemesidir. İngiltere Premier Ligi müsabakaları bu kanaldan yayınlanmaktaydı. 2017 yılında yapılan anlaşmayla yayın haklarını Saran Holding kuruluşu olan ve Digiturk platfomunda 85.kanalda yayın yapan S Sport kanalına geri devredildi. Bu kanaldan Süper Lig, İspanya La Liga, İspanya Kral Kupası, Basketbol Süper Ligi, EuroLeague, EuroCup müsabakaları yayınlanmaktadır.



beIN SPORTS 3

Digiturk platformunda 79 numaralı kanaldır. 23 Ağustos 2008'de SPORMAX adıyla yayına başlamıştır. Daha sonra adı LİG TV 3 ve beIN SPORTS 3 olarak değiştirilmiştir. İngiltere Premier Ligi müsabakaları bu kanaldan yayınlanmaktaydı. 2017 yılında yapılan anlaşmayla yayın haklarını Saran Holding kuruluşu olan ve Digiturk platfomunda 85.kanalda yayın yapan S Sport kanalına geri devredildi. Bu kanaldan Fransa Ligue 1, Fransa Lig Kupası, Basketbol Süper Ligi, EuroLeague, EuroCup müsabakaları yayınlanmaktadır. Wimbledon Tenis Turnuvası, ATP World Tour Masters 1000 karşılaşmaları yayınlanmaktadır.



beIN SPORTS HD 3

Digiturk platformunda 379 numaralı kanaldır. 27 Eylül 2008'de SPORMAX HD adıyla yayına başlamıştır. Daha sonra adı LİG TV 3 HD ve beIN SPORTS HD 3 olarak değiştirilmiştir. beIN SPORTS 3 kanalı ile eş zamanlı HD kalitesinde yayın yapmaktadır. İngiltere Premier Ligi müsabakaları bu kanaldan yayınlanmaktaydı. 2017 yılında yapılan anlaşmayla yayın haklarını Saran Holding kuruluşu olan ve Digiturk platfomunda 85.kanalda yayın yapan S Sport kanalına geri devredildi. Bu kanaldan Fransa Ligue 1, Fransa Lig Kupası, Basketbol Süper Ligi, EuroLeague, EuroCup müsabakaları yayınlanmaktadır.



beIN SPORTS 4

Digiturk platformunda 80 numaralı kanaldır. 20 Ekim 2015'te Lig TV 4 adıyla yayına başlamıştır. Daha sonra adı beIN SPORTS 4 olarak değiştirilmiştir. Müsabaka olduğu zaman sadece canlı yayın yapılmaktadır. Onun dışında sadece haftalık ya da günlük müsabaka programını gösterir. Bu kanaldan São Paulo Paulista Ligi, ATP World Tour Masters 1000, Wimbledon Tenis Turnuvası, Diamond Ligi, WTA Şampiyonası ve çakışan müsabakalar yayınlanmaktadır.



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Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor.İşte maçtan son dakika gelişmeleri...Trabzonspor ile Galatasaray arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.Galatasaray ile Trabzonspor, Süper Lig'de Trabzon'da yapacakları maçla 130. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında, Trabzonspor'un şimdiki adıyla Süper Lig'e yükseldiği 1974-1975 sezonunda başlayan 46 yıllık rekabette yapılan resmi ve özel 129 karşılaşmanın 58'ini Galatasaray, 43'ünü Trabzonspor kazandı, 28 müsabakada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel maçlar olmak üzere geride kalan karşılaşmalarda Galatasaray 168, Trabzonspor ise 146 kez gol sevinci yaşadı.Galatasaray, çıktığı son 9 resmi müsabakanın 7'sini kazandı. Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor'a yenilmesinin ardından çıkış yakalayan sarı-kırmızılı takım, bu kulvardaki son 9 karşılaşmada 7 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Sarı-kırmızılı ekip, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı 1 maçtan da galibiyetle ayrıldı.Süper Lig'in 15. haftasının açılış maçında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Medical Park Stadı'nda oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak. Müsabakada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Galatasaray - Trabzonspor maçı beIN Sports'tan canlı yayınlanacak. Trabzonspor ligde oynadığı 14 karşılaşmada topladığı 20 puanla 9. sırada bulunuyor. Galatasaray ise topladığı 26 puanla ikinci sırada yer alıyor.Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Fousseni Diabate, Bilal Başacıkoğlu ve Stiven Plaza dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Oghenekaro Etebo ile Ryan Babel'in yanı sıra koronavirüs izolasyon sürecini yeni tamamlayan Kerem Aktürkoğlu, Fatih Öztürk, Emre Taşdemir de kadroda yer almıyor. Ayrıca ailesinde koronavirüs test sonucu pozitif çıkan Diagne tedbir amaçlı olarak kadroya dahil edilmedi. Radamel Falcao ise 2 ay aranın ardından Trabzon'a götürüldü. Öte yandan Galatasaray'ın hocası Fatih Terim, bu karşılaşmada cezası nedeniyle kulübedeki yerini alamayacak ve takımın başında yardımcı antrenörlerden Levent Şahin yer alacak..Uğurcan ÇakırSerkan AsanEdgarVitor HugoMarlonAbdulkadir ParmakFlavioBakerEkubanNwakaemeDjaninyOkanOmarDonkMarcaoSaracchiTaylan AntalyalıFeghouliBelhandaArda TuranEmre KılınçOğulcan ÇağlayanGalatasaray, lig maçlarında galibiyetlerde rakibi Trabzonspor'un 10 farkla önünde bulunuyor. Ligde yapılan 94 karşılaşmanın 41'ini Galatasaray kazanırken, 31 maçta gülen taraf Karadeniz ekibi oldu ve 22 müsabaka berabere sonuçlandı. Lig maçlarında Galatasaray 121, Trabzonspor ise 109 gol attı.Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray arasındaki karşılaşma ile teknik direktörler Abdullah Avcı ile Fatih Terim'in takımları, 7. kez karşı karşıya gelecek. Tecrübeli teknik adamlar, daha önce tamamı ligde olmak üzere 6 kez birbirlerine rakip oldu. Abdullah Avcı, bu müsabakalara Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Beşiktaş ile çıktı. Fatih Terim ise söz konusu karşılaşmalarda Galatasaray'da görev yaptı.İki teknik adamın rekabetinde Fatih Terim ve Abdullah Avcı'nın galibiyetlerde 2-2 eşitliği bulunuyor. Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray bu maçlarda 6 gol atarken, Avcı'nın takımları da 6 golle karşılık verdi. Terim ve Avcı'yı karşı karşıya getiren ilk mücadele 19 yıl önce Galatasaray ile İstanbulspor arasında oynandı. Ali Sami Yen Stadı'ndaki karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı. Tecrübeli teknik adamlar arasındaki rekabetin ikinci maçı 2011'de, o günkü adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan Medipol Başakşehir ile Galatasaray arasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynandı. Avcı'nın takımı müsabakayı 2-0 kazandı. Terim ve Avcı rekabetindeki üçüncü karşılaşma 2017-2018 sezonunda Türk Telekom Stadı'nda yapıldı. Terim yönetimindeki Galatasaray, Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup etti. Fatih Terim ve Abdullah Avcı 2018-2019 sezon ise iki kez rakip olarak saha kenarında yer alırken, Medipol Başakşehir'in sahasında oynanan ilk maç 1-1 berabere bitti. Türk Telekom Stadı'nda oynanan ve kazananın şampiyon olacağı ikinci müsabakadan Galatasaray 2-1 galip ayrıldı ve kupayı müzesine götürdü. Geçen sezon da Avcı yönetiminde Beşiktaş, Galatasaray'ı sahasında 1-0 mağlup etti.Taraflar arasında Trabzon'da yapılan lig karşılaşmalarında ev sahibi Trabzonspor, galibiyet sayısında rakibinin 5 farkla önünde yer alıyor. Trabzonspor, evindeki 47 maçta Galatasaray'ı 21 kez yendi. Sarı-kırmızılılar ise bordo-mavilileri deplasmanda 16 kez mağlup etmeyi başardı. Trabzon'daki 10 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Evindeki son 4 randevuyu kazanan Trabzonspor'un, 43'ü Hüseyin Avni Aker, 4'ü Medical Park Stadı'nda oynanan maçlardaki 61 golüne, Galatasaray 57 golle karşılık verdi.Galatasaray, Trabzonspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 26 Mayıs 2001'de İstanbul'daki lig maçında 4-0'lık sonuçla aldı. Trabzonspor ise geçen sezonun ilk yarısında 1 Eylül 2018'de Trabzon'daki lig karşılaşmasında aynı skorla rakibini yendi. Bu arada, 15 Kasım 1998'de İstanbul'da Trabzonspor'un 5-3 kazandığı lig maçı, iki takım filelerinin toplam 8 kez havalanmasından dolayı taraflar arasındaki en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.Rekabette galibiyet sayısı bakımından geride bulunan Trabzonspor, son 12 lig maçında ise rakibine üstünlük kurdu. İki takım arasındaki son 12 lig maçının 7'sinde bordo-mavililer, 4'ünde sarı-kırmızılılar 3 puana ulaşırken, bir müsabaka ise berabere tamamlandı.Türkiye'de futbolseverler her hafta birçok karşılaşmanın oynandığı sırada internet üzerinden maç izlemek için aramalar yapıyor. Yayıncı kuruluş beİN Sports'tan yayınlanan karşılaşmalar sadece Digitürk üzerinden abone olarak izlenilebilmektedir. İnternet üzerinden herhangi illegal bir yayın suç olarak değerlendirilir ve bu şekilde yayın izleyen kişiler de cezalandırılır. Süper Lig maçlarını üyelik alarak Digitürk Play üzerinden izleyebilirsiniz. Fiyat tarifesine de aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.beIN Sports Türkiye, 2000 yılında IŞIK TV adıyla Mehmet Emin Karamehmet tarafından Digiturk platformu için satın alınan, 2001 yılında yine Mehmet Emin Karamehmet ve Şansal Büyüka tarafından adı LİG TV yapılan ve 2017 yılında beIN Media Group tarafından adı beIN SPORTS olarak değiştirilen, 2001 yılı başından beri Süper Lig maçlarının naklen yayın haklarını elinde bulunduran ve Digiturk dijital platformundan yayın yapan Türk şifreli futbol kanalıdır. Kanalın sahibi Digital Platform İletişim Hizmetleri A.Ş.'dir.Süper Lig, 1. Lig, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi, İngiltere Premier Ligi, İspanya La Liga, İspanya Kral Kupası, Fransa Ligue 1, Fransa Lig Kupası, Brezilya Serie A, São Paulo Paulista Ligi, ATP World Tour Masters 1000, Wimbledon Tenis Turnuvası, Diamond Ligi, WTA Şampiyonası, EuroLeague, EuroCup, FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi ve Basketbol Süper Ligi'nin müsabakalarını yayınlayan 7 beIN SPORTS Türkiye kanalından canlı yayınlamaktadır. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından "2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 Futbol Sezonları TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Müsabakaları Yayın Haklarının Devri için Düzenlenen Medya Hakları İhalesi"nde Süper Lig'in canlı yayın haklarını içeren A paketini, 321 milyon dolarlık teklifiyle Digiturk'ün kazanmasıyla birlikte Lig TV ve yüksek çözünürlükle yayın yapan kardeş kanalı Lig TV HD, 2013-2014 sezonuna kadar Süper Lig yayın haklarını elinde tutmaya hak kazanmıştır. 2012-13 sezonundan itibaren TFF ile yapılan anlaşma ile TFF 2. ve 3. Lig'e Digiturk 2 yıl geçerli olmak üzere sponsor olmuştur. Lig TV de bu anlaşma gereği bu liglerdeki önemli maçları yayınlamaya hak kazanmıştır.13.01.2017 Cuma gününden itibaren kanalların ismi beIN SPORTS 1, beIN SPORTS 2, beIN SPORTS 3, beIN SPORTS 4 olarak değiştirilmiştir. Daha sonra sırasıyla beIN SPORTS 4K, 91.KANAL, 92.KANAL ve 93.KANAL kanalları açılmıştır. Bu en son açılan kanallarda müsabakalar dışında herhangi bir yayın bulunmamaktadır. Kısa bir süre sonra 93.KANAL çakışan müsabaka olmadığından geçici olarak kapatılmıştır. 91.KANAL ve 92.KANAL kanallarının isimleri beIN SPORTS Max 1 ve beIN SPORTS Max 2 olarak değiştirilerek devamlılık sağlanmıştır. Pek yakında 93.KANAL, beIN SPORTS Max 3 adıyla yeniden açılacaktır. beIN SPORTS Haber kanalı test yayınlarına başlamıştır. Çok yakında Normal yayınlarına başlayacak ve platformun Türksat'taki ilk şifresiz kanalı olacaktır. beIN CONNECT ile bu müsabakaların önemli anları ve özetleri internet aracılığı ile interaktif bir şekilde de yayın yapılmaktadır. S Sport kanalı ile yapılan anlaşma neticesinde İngiltere Premier Ligi'nde çakışan müsabakalar beIN SPORTS kanallarında yayınlanmaktadır. Müsabakalar genelde kanal sayısı yetmediği için beIN CONNECT üzerinden yapılmaktadır.2000 yılı sonlarında Süper Lig yayın halklarını elinde bulunduran IŞIK TV'yi satın alarak spor kanalının temellerini atmıştır.2001 yılında Digiturk bünyesinde ki ilk yayınlanan müsabaka Erzurumspor - Galatasaray futbol karşılaşmasıdır.2003 yılında Mehmet Emin Karamehmet ve Şansal Büyüka tarafından isimi değiştirilerek LİG TV resmen kurulmuş oldu.2008 yılında LİG TV'ye bağlı SPORMAX kanalı kurulmuştur ve LİG TV logosu değiştirilmiştir.2009 yılında LİG TV HD ve SPORMAX HD kanalları yayına başlamıştır.2010 yılında LİG TV 3D kanalı yayına başlamış ve ilk yayını Fenerbahçe - Galatasaray derbisi olmuştur. Ayrıca bu karşılaşma da ilk kez Spidercam teknolojisi kullanılmıştır. Ayrıca Show TV'de yayınlanan Spor Sayfası haber programı bir süre her akşam LİG TV merkez stüdyolarından yayınlanmıştır.2011 yılında LİG TV 2 kanalı açılmış ve bütünlüğü sağlamak amacıyla SPORMAX kanalının adını değiştirerek LİG TV 3 yapılmıştır.2014 yılında LİG TV 4 kanalı yayına başlamıştır. Ayrıca Digiturk'de ilk kez 4K canlı yayın yapılmıştır. Bu yayın Galatasaray - Spartak Trnava derbisi olmuştur.2015 yılında beIN Media Group Digiturk platformunu satın alarak spor konusunda daha fazla yayın yapılmış böylelikle kanal sayısı müsabaka fazlalığından yetmemeye başlamıştır ve bu nedenle 2 geçici kanal açılmıştır.2016 yılında LİG TV 4K kanalı dönüşümlü yayına başlayarak tam anlamıyla 4K yayını başlamıştır.2017 yılında LİG TV kanalları isim değiştirerek beIN SPORTS olmuştur ve bu sezonda 4 kanal yetmemiş geçici 3 kanal daha açılmıştır. Ayrıca beIN SPORTS 3D kanalı kapatılmıştır.2017 yılı yazında sürekli geçici kanal yerine 2 spor müsabakası yayınlayan Max 1, Max 2 kanalları ve 1 spor haberi yayını yapan Haber kanalı yayına başlamıştır.Şu an 7-SD, 7-HD ve 1-UHD kanalları ile toplam 15 kanalla yayınlarını gerçekleştirmektedir.beIN SPORTS 1'de Süper Lig, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi ve çeşitli programlar yayınlanmaktadır.beIN SPORTS 2'de Süper Lig, Süper Lig, İspanya La Liga, İspanya Kral Kupası, Basketbol Süper Ligi, EuroLeague, EuroCup ve çeşitli programlar yayınlanmaktadır.beIN SPORTS 3'te Fransa Ligue 1, Fransa Lig Kupası, Basketbol Süper Ligi, EuroLeague, EuroCup ve çeşitli programlar yayınlanmaktadır.beIN SPORTS 4'te São Paulo Paulista Ligi, ATP World Tour Masters 1000, Wimbledon Tenis Turnuvası, Diamond Ligi, WTA Şampiyonası ve çakışan müsabakalar yayınlanmaktadır.beIN SPORTS 1 Max'de 1. Lig ve çakışan müsabakalar yayınlanmaktadır.beIN SPORTS 2 Max'de 1. Lig ve çakışan müsabakalar yayınlanmaktadır.beIN SPORTS 3 Max'de yayınlanacak müsabakalar belli değildir.beIN SPORTS Haber'de Spor müsabakalarıyla ilgili haberleri ve çeşitli programlar yayınlanacaktır.beIN SPORTS 4K'da Süper Lig'den seçilen müsabakalar yayınlanmaktadır.Digiturk platformunda 77 numaralı kanaldır. 4 Ocak 2000'de IŞIK TV adıyla yayına başlamıştır. Daha sonra adı LİG TV ve beIN SPORTS 1 olarak değiştirilmiştir. Bu kanaldan Süper Lig, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi ve çeşitli programlar yayınlanmaktadır.Digiturk platformunda 377 numaralı kanaldır. 13 Nisan 2008'de LİG TV HD adıyla yayına başlamıştır. Daha sonra adı beIN SPORTS HD 1 olarak değiştirilmiştir. beIN SPORTS 1 kanalı ile eş zamanlı HD kalitede yayın yapmaktadır. Bu kanaldan Süper Lig, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi ve çeşitli programlar yayınlanmaktadır. Ayrıca 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası maçlarını HD kalitesi ile yayınlamıştır. Süper Lig'in 2010-11 sezonunda birçok yeniliğe gitmişlerdir. Maç yayınlarında saniyede 1000 kare çekebilen Phantom HD kamerayı bazı karşılaşmalarda kullanmaya başlamışlardır. Ayrıca ilk defa bu sezondan itibaren Süper Lig'de oynanan 9 maçın hepsini canlı yayınlamaya başlamıştır. Maç yayınlarının çekimlerini 2008-09, 2009-10 sezonlarında HD Protek firması yapmıştır. 2010-11 sezonunda da HD Protek çekimlere devam etmektedir.Digiturk platformunda 78 numaralı kanaldır. 10 Eylül 2011'de LİG TV 2 adıyla yayına başlamıştır. Daha sonra adı beIN SPORTS 2 olarak değiştirilmiştir. Kanalın kuruluş amacı Digiturk platformunun yeni yayın ihalelerini kazanmasıyla kanal sayısının yetmemesidir. İngiltere Premier Ligi müsabakaları bu kanaldan yayınlanmaktaydı. 2017 yılında yapılan anlaşmayla yayın haklarını Saran Holding kuruluşu olan ve Digiturk platfomunda 85.kanalda yayın yapan S Sport kanalına geri devredildi. Bu kanaldan Süper Lig, İspanya La Liga, İspanya Kral Kupası, Basketbol Süper Ligi, EuroLeague, EuroCup müsabakaları yayınlanmaktadır.Digiturk platformunda 378 numaralı kanaldır. 10 Eylül 2011'de LİG TV 2 HD adıyla yayına başlamıştır. Daha sonra adı beIN SPORTS HD 2 olarak değiştirilmiştir. beIN SPORTS 2 kanalı ile eş zamanlı HD kalitede yayın yapmaktadır. Kanalın kuruluş amacı Digiturk platformunun yeni yayın ihalelerini kazanmasıyla kanal sayısının yetmemesidir. İngiltere Premier Ligi müsabakaları bu kanaldan yayınlanmaktaydı. 2017 yılında yapılan anlaşmayla yayın haklarını Saran Holding kuruluşu olan ve Digiturk platfomunda 85.kanalda yayın yapan S Sport kanalına geri devredildi. Bu kanaldan Süper Lig, İspanya La Liga, İspanya Kral Kupası, Basketbol Süper Ligi, EuroLeague, EuroCup müsabakaları yayınlanmaktadır.Digiturk platformunda 79 numaralı kanaldır. 23 Ağustos 2008'de SPORMAX adıyla yayına başlamıştır. Daha sonra adı LİG TV 3 ve beIN SPORTS 3 olarak değiştirilmiştir. İngiltere Premier Ligi müsabakaları bu kanaldan yayınlanmaktaydı. 2017 yılında yapılan anlaşmayla yayın haklarını Saran Holding kuruluşu olan ve Digiturk platfomunda 85.kanalda yayın yapan S Sport kanalına geri devredildi. Bu kanaldan Fransa Ligue 1, Fransa Lig Kupası, Basketbol Süper Ligi, EuroLeague, EuroCup müsabakaları yayınlanmaktadır. Wimbledon Tenis Turnuvası, ATP World Tour Masters 1000 karşılaşmaları yayınlanmaktadır.Digiturk platformunda 379 numaralı kanaldır. 27 Eylül 2008'de SPORMAX HD adıyla yayına başlamıştır. Daha sonra adı LİG TV 3 HD ve beIN SPORTS HD 3 olarak değiştirilmiştir. beIN SPORTS 3 kanalı ile eş zamanlı HD kalitesinde yayın yapmaktadır. İngiltere Premier Ligi müsabakaları bu kanaldan yayınlanmaktaydı. 2017 yılında yapılan anlaşmayla yayın haklarını Saran Holding kuruluşu olan ve Digiturk platfomunda 85.kanalda yayın yapan S Sport kanalına geri devredildi. Bu kanaldan Fransa Ligue 1, Fransa Lig Kupası, Basketbol Süper Ligi, EuroLeague, EuroCup müsabakaları yayınlanmaktadır.Digiturk platformunda 80 numaralı kanaldır. 20 Ekim 2015'te Lig TV 4 adıyla yayına başlamıştır. Daha sonra adı beIN SPORTS 4 olarak değiştirilmiştir. Müsabaka olduğu zaman sadece canlı yayın yapılmaktadır. Onun dışında sadece haftalık ya da günlük müsabaka programını gösterir. Bu kanaldan São Paulo Paulista Ligi, ATP World Tour Masters 1000, Wimbledon Tenis Turnuvası, Diamond Ligi, WTA Şampiyonası ve çakışan müsabakalar yayınlanmaktadır.

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