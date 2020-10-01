Trabzonspor forvetini Belçika'da buldu

Trabzonspor için Belçika'dan flaş bir iddia geldi. Gazete ve internet sitelerinde yer alan haberlere göre Bordo-Mavililer, Anderlecht formasını giyen Nany Landry Dimata'yı istiyor.



Trabzonspor'un Anderlecht ile temasa geçtiği ve Kongo asıllı Belçikalı forvet için teklif yaptığı belirtildi.



Kulübüyle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki Dimata bu sezon Belçika Ligi'nde 6 maça çıkıp 2 gol attı.



