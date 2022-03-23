Trabzonspor forma satışlarında rekora koşuyor

Trabzonspor her anlamda tarihi bir sezon geçiriyor. Ligde adım adım şampiyonluğa yürüyen, Akyazı'da her maçını kapalı gişe oynayan Trabzonspor, ürün satışlarında da rekora hazırlanıyor. Şu ana kadar 165 bin civarı forma alıcı bulurken, ek sipariş verilen 50 bin forma daha yarından itibaren TS Club mağazalarına ulaşacak.



Nisan ayı içerisinde tüm formaların satılması ve 215 bin rakamının geçilmesi bekleniyor. Böylelikle 2019-2020 sezonundaki 192 binlik rekorun geride bırakılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Sadece formalara değil, kulübün çıkarmış olduğu lisanslı bayraklara da yoğun talep var vesatışta 20 bin bandına yaklaşıldı.



Hedef; 130 milyon TL ciro



Diğer yandan şampiyonluk formaları için geri sayım başladı... Trabzonspor Yönetimi, Nisan ayı sonu veya Mayıs başında özel formaları satışa sunmayı planlıyor. Bordo-Mavili kulübün, tarihi sezonda ürün satışından toplamda 130 milyon liralık rekor ciro beklentisi var.





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