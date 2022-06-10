Trabzonspor, forma satış rekoru kırdı!

Trabzonspor, tarihi sezonda hem sahada hem kasada kazandı. 37 yıl sonra gelen şampiyonluk dünyanın dört bir tarafında kutlanmaya devam ederken, ürün ve forma satışlarında rekor kırıldı.Mayıs sonu itibarıyla TS Club cirosununseviyesine ulaştığı belirtilirken, hedeflenen rakamın da üstüne çıkıldı. Daha önce bir sezonda mağazacılık faaliyetlerinden en fazlaciro yapılmıştı. Şampiyonlukla birlikte bu gelir 2.5 katına ulaştı. Forma satışında isebandı yakalandı. Üstelik bu rakama şampiyonluk formaları dahil değil. Fiyatı 749 TL olan şampiyonluk formalarından kısa süredeadet satılırken, siparişler devam ediyor.Daha önceolan forma satış rekorunu aylar önce kıran Trabzonsporlu taraftarlar, yeni sezon formalarını ise önümüzdeki aydan itibaren alabilecek. Temmuz ayının başında 2 farklı formanın mağazalarda olacağı, ay sonuna doğru da 3. tasarımın görücüye çıkacağı belirtildi. Öte yandan özel seri olarak üretilen 61 adet şampiyonluk kupası da ilerleyen süreçte satışa sunulacak.