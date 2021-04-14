Trabzonspor, Fode Koita transferini bitiriyor

Yeni sezonun kadrosunu şimdiden oluşturma çalışmalarına başlayan Trabzonspor'da forvet adaylarından biri Kasımpaşa ile sezon sonu bitecek olan Fode Koita'ydı. 30 yaşındaki santrforu devre arasında da kadrosuna katmak isteyen ancak istediği sonucu elde edemeyen bordo- mavililer, sezon sonu için yeni bir girişim daha yapmıştı.



Teknik direktör Abdullah Avcı'nın da kadrosunda görmeyi istediği tecrübeli futbolcuyla geçtiğimiz günlerde bir görüşme daha gerçekleştirildiği ortaya çıktı. Trabzonspor kurmaylarına Kasımpaşa ile sözleşme yenilemeyeceğini söyleyen Koita'nın kendisine yapılan teklifi önemli oranda kabul ettiği belirtildi.



KANATLARDA DA OYNAYABİLİYOR



Gineli futbolcuyla sezon bitmeden kesin anlaşma sağlandı ancak resmi imzaların atılması için ligin bitmesi bekleniyor. Sağ ve sol kanatta da oynayabilen yıldız futbolcu bu sezon çıktığı 9 maçta 4 gol kaydetmiş ve kulüpte yaşanan anlaşmazlıklar sonucu kadro dışı kalmış, daha sonra affedilmişti.



Koita kariyerinde Kasımpaşa'dan önce Montpellier, Lens, Le Havre, Caen ve Blackburn kulüplerinin formalarını giymişti. Tecrübeli futbolcu, Gine Milli Takımı'nda ise 4 kez oynadı. 1.86 boyundaki hücum futbolcusunun, Trabzonspor'a gelmek için İstanbul ekibinin yeni sözleşme teklifini reddettiği belirtiliyor.







