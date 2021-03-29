"Trabzonspor, Fode Koita ile anlaştı"

Kasımpaşa ile sözleşme sona erecek Fode Koita'nın Trabzonspor'a imza atacağı öne sürüldü. İşte ayrıntılar...

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
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'Trabzonspor, Fode Koita ile anlaştı'
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29 Mart 2021 09:29
Fode Koita
Fode Koita
Kasımpaşa
Trabzonspor devre arasında kadrosuna katmak istediği Kasımpaşalı Fode Koita transferinde mutlu sona ulaştı.

Bordo mavililer Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın da çok istediği golcü ile gelecek sezon için ön protokol imzaladı.

Koita, Kasımpaşa ile ocak ayında sözleşme uzatmadığı için kadro dışı bırakılmış ve iki hafta önce oynanan Konyaspor maçı öncesinde affedilmişti.

FODE KOITA'NIN PERFORMANSI

Ara transfer döneminde ismi Beşiktaş'la da anılan Fode Koita bu sezon Kasımpaşa'da 11 maçta 4 gol attı.

30 yaşındaki Gine asıllı Fransız futbolcu 2016 yılı Ocak ayında 320 bin avro bonservis bedeli ile Blackburn Rovers'dan Kasımpaşa'ya transfer olmuştu.

Türkiye'de 5. sezonunu geçiren Koita, lig ve kupada forma giydiği 110 maçta 31 gol atarken, 11 asist kaydetti.





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