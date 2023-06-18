Trabzonspor, Florin Tanase ile temasa geçti

Trabzonspor, Al Jazira forması giyen Rumen 10 numara Florin Tanase ile temasa geçti.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Twitter
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Trabzonspor, Florin Tanase ile temasa geçti
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18 Haziran 2023 12:23
Trabzonspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Bordo-mavililer, Nenad Bjelica'nın raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdürürken gündeme sürpriz bir isim geldi.

Karadeniz temsilcisinin BAE'de Al-Jazira forması giyen ofansif orta saha oyuncusu Florin Tanase ile görüşmelere başladığı öğrenildi.

MİLLİ TAKIMDA 17 MAÇTA 2 GOL ATTI

Romanya Milli Takımı'nda da oynayan 28 yaşındaki oyuncu, bu sezon BAE'de 27 maçta 7 gol, 3 asist kaydetti. 2022 yılından beri Al-Jazira'da forma giyen tecrübeli futbolcu, FC Viitorul ve Steuau Bükreş takımlarında da top koşturdu.

Rumen yıldız, milli takımda ise 17 kez görev alırken, 2 kez fileleri havalandırmayı başardı.

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