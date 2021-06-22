Trabzonspor, Flavio'yu kiralıyor!

Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Flavio için üç Süper Lig kulübünden kiralama teklifi yapıldı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor, Flavio'yu kiralıyor!
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22 Haziran 2021 11:40
Bu sezon beklentilerin altında kalan Trabzonsporlu Flavio, bordo-mavililer tarafından kiralanmak istenirken, üç Süper Lig kulübü Brezilyalı futbolcuya talip oldu.

Üç sezon daha sözleşmesi bulunan futbolcuyu bu sezon kadrosunda düşünmeyen Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda, Karadeniz ekibinin gönderilecekler listesine konan Flavio'ya, Giresunspor, Kayserispor ve Adana Demirspor'un talip olduğu ifade edildi.

Trabzonspor Yönetimi'nin, 25 yaşındaki futbolcu için görüşmeleri devam ettirdiği, son kararın oyuncunun görüşü de alınarak verileceği belirtildi.

Bu sezon ligde 31 karşılaşmada ilk 11'de ya da sonradan girerek forma giyen Sambacı bir gol attı, iki asiste ulaştı. Abdullah Avcı tarafından istenmeyen Flavio, merkez orta saha ve 10 numara olarak görev yaptı, çok az maçta da orta sahanın sağ kanadında şans buldu.


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