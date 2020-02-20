Trabzonspor, Fırat Aydınus ile kazanamıyor

Trabzonspor, Fırat Aydınus'un yönetiminde üçüncü kez bir maça çıkacak.

Haber; Sporx.com
Trabzonspor, Fırat Aydınus ile kazanamıyor
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20 Şubat 2020 13:38
Beşiktaş-Trabzonspor maçının hakemi Fırat Aydınus olarak açıklanırken, tecrübeli hakem bu sezon 3. kez Trabzon'un bir karşılaşmasında görev yapacak.

Daha önceki iki karşılaşmada Fırtına galip gelemedi. Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Bordo-Mavililer, Göztepe'ye ise 1-0 yenildi.

Genele bakıldığında ise Fırat Aydınus kariyeri boyunca tam 55 kez Trabzonspor'un maçlarında görev yaptı. Karadeniz ekibi 22 galibiyet, 17 beraberlik ve 16 yenilgi aldı.

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