Trabzonspor, Fırat Aydınus ile kazanamıyor

Beşiktaş-Trabzonspor maçının hakemi Fırat Aydınus olarak açıklanırken, tecrübeli hakem bu sezon 3. kez Trabzon'un bir karşılaşmasında görev yapacak.Daha önceki iki karşılaşmada Fırtına galip gelemedi. Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Bordo-Mavililer, Göztepe'ye ise 1-0 yenildi.Genele bakıldığında ise Fırat Aydınus kariyeri boyunca tam 55 kez Trabzonspor'un maçlarında görev yaptı. Karadeniz ekibi 22 galibiyet, 17 beraberlik ve 16 yenilgi aldı.