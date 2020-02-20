Trabzonspor, Fırat Aydınus ile kazanamıyor

Beşiktaş-Trabzonspor maçının hakemi Fırat Aydınus olarak açıklanırken, tecrübeli hakem bu sezon 3. kez Trabzon'un bir karşılaşmasında görev yapacak.
Daha önceki iki karşılaşmada Fırtına galip gelemedi. Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Bordo-Mavililer, Göztepe'ye ise 1-0 yenildi.
Genele bakıldığında ise Fırat Aydınus kariyeri boyunca tam 55 kez Trabzonspor'un maçlarında görev yaptı. Karadeniz ekibi 22 galibiyet, 17 beraberlik ve 16 yenilgi aldı.
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Daha önceki iki karşılaşmada Fırtına galip gelemedi. Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Bordo-Mavililer, Göztepe'ye ise 1-0 yenildi.
Genele bakıldığında ise Fırat Aydınus kariyeri boyunca tam 55 kez Trabzonspor'un maçlarında görev yaptı. Karadeniz ekibi 22 galibiyet, 17 beraberlik ve 16 yenilgi aldı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın