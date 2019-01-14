Trabzonspor, FIFA kararını bekliyor!

Transfer yasağının kaldırılması konusunda FIFA'dan haber bekleyen Trabzonspor, buradan çıkacak sonuca göre iç ve dış transfere hafta içerisinde son şeklini verecek.
Gerekli ödemelerin yapılmasının ardından yasağın kaldırılması için FIFA'ya belgeleriyle birlikte detaylı bir sunum yapan bordo-mavili yönetim, buradan çıkacak olan karara odaklandı. Sonucun bugün açıklanmasını bekleyen Trabzonsporlu idareciler, yasağın kalkması durumunda hemen çalışmalara başlayacak. Trabzonspor'un transferde özellikle orta saha ve savunma hattına ağırlık vereceği öğrenildi.
Öte yandan orta saha oyuncusu Juraj Kucka'nın İtalya Serie A ekibi Parma'ya transferi konusunda el sıkışan yönetim, hafta içerisinde bu transferi de resmiyete dökmeye hazırlanıyor. Bordo-mavili idareciler ayrıca kadroda düşünülmeyen Olcay Şahan ile de yeniden bir araya gelecek. Deneyimli oyuncu ile daha önce yapılan görüşmelerden sonuç alamayan yönetim, şartları bir kez daha masaya yatırarak futbolcuyla uzlaşmaya çalışacak. Karadeniz ekibinin bu hafta içerisinde Olcay ile de yollarını ayırması bekleniyor.
Ibanez kalıyor
Kadro maliyetini düşürmek için çaba sarf eden bordo-mavililerde, fazla forma şansı bulamayan sol bek Luis Ibanez'in takımda kalacağı kaydedildi. Daha önce gönderilmesi gündeme gelen Arjantinli sol bek için teknik direktör Ünal Karaman'ın kalması yönünde yönetime görüş bildirdiği ve bunun üzerine de futbolcunun takımda tutulmasına karar verildiği belirtildi.
İzin sona erdi
Devre arası hazırlıkları kapsamında Antalya'da gerçekleştirdiği kamp çalışmalarını 12 Ocak'ta noktalayan ve dünü izinli olarak geçiren Trabzonspor, bugün 15.30'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde toplanarak yeniden çalışmalara başlayacak. Sezonun ikinci yarısının açılışını Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turunda çarşamba günü Balıkesirspor Baltok ile yapacak olan bordo-mavililer, pazartesi ve salı günü kendi tesislerinde yapacağı çalışmalarla bu maçın hazırlıklarını tamamlayacak.
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Gerekli ödemelerin yapılmasının ardından yasağın kaldırılması için FIFA'ya belgeleriyle birlikte detaylı bir sunum yapan bordo-mavili yönetim, buradan çıkacak olan karara odaklandı. Sonucun bugün açıklanmasını bekleyen Trabzonsporlu idareciler, yasağın kalkması durumunda hemen çalışmalara başlayacak. Trabzonspor'un transferde özellikle orta saha ve savunma hattına ağırlık vereceği öğrenildi.
Öte yandan orta saha oyuncusu Juraj Kucka'nın İtalya Serie A ekibi Parma'ya transferi konusunda el sıkışan yönetim, hafta içerisinde bu transferi de resmiyete dökmeye hazırlanıyor. Bordo-mavili idareciler ayrıca kadroda düşünülmeyen Olcay Şahan ile de yeniden bir araya gelecek. Deneyimli oyuncu ile daha önce yapılan görüşmelerden sonuç alamayan yönetim, şartları bir kez daha masaya yatırarak futbolcuyla uzlaşmaya çalışacak. Karadeniz ekibinin bu hafta içerisinde Olcay ile de yollarını ayırması bekleniyor.
Ibanez kalıyor
Kadro maliyetini düşürmek için çaba sarf eden bordo-mavililerde, fazla forma şansı bulamayan sol bek Luis Ibanez'in takımda kalacağı kaydedildi. Daha önce gönderilmesi gündeme gelen Arjantinli sol bek için teknik direktör Ünal Karaman'ın kalması yönünde yönetime görüş bildirdiği ve bunun üzerine de futbolcunun takımda tutulmasına karar verildiği belirtildi.
İzin sona erdi
Devre arası hazırlıkları kapsamında Antalya'da gerçekleştirdiği kamp çalışmalarını 12 Ocak'ta noktalayan ve dünü izinli olarak geçiren Trabzonspor, bugün 15.30'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde toplanarak yeniden çalışmalara başlayacak. Sezonun ikinci yarısının açılışını Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turunda çarşamba günü Balıkesirspor Baltok ile yapacak olan bordo-mavililer, pazartesi ve salı günü kendi tesislerinde yapacağı çalışmalarla bu maçın hazırlıklarını tamamlayacak.
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