Trabzonspor, FIFA kararını bekliyor!

Transfer yasağının kaldırılması konusunda FIFA'dan haber bekleyenburadan çıkacak sonuca göre iç ve dış transfere hafta içerisinde son şeklini verecek.Gerekli ödemelerin yapılmasının ardından yasağın kaldırılması için FIFA'ya belgeleriyle birlikte detaylı bir sunum yapan bordo-mavili yönetim, buradan çıkacak olan karara odaklandı. Sonucun bugün açıklanmasını bekleyen Trabzonsporlu idareciler, yasağın kalkması durumunda hemen çalışmalara başlayacak.transferde özellikle orta saha ve savunma hattına ağırlık vereceği öğrenildi.Öte yandan orta saha oyuncusuİtalya Serie A ekibitransferi konusunda el sıkışan yönetim, hafta içerisinde bu transferi de resmiyete dökmeye hazırlanıyor. Bordo-mavili idareciler ayrıca kadroda düşünülmeyenile de yeniden bir araya gelecek. Deneyimli oyuncu ile daha önce yapılan görüşmelerden sonuç alamayan yönetim, şartları bir kez daha masaya yatırarak futbolcuyla uzlaşmaya çalışacak. Karadeniz ekibinin bu hafta içerisindeile de yollarını ayırması bekleniyor.Kadro maliyetini düşürmek için çaba sarf eden bordo-mavililerde, fazla forma şansı bulamayan sol bektakımda kalacağı kaydedildi. Daha önce gönderilmesi gündeme gelen Arjantinli sol bek için teknik direktörn kalması yönünde yönetime görüş bildirdiği ve bunun üzerine de futbolcunun takımda tutulmasına karar verildiği belirtildi.Devre arası hazırlıkları kapsamında Antalya'da gerçekleştirdiği kamp çalışmalarını 12 Ocak'ta noktalayan ve dünü izinli olarak geçiren, bugün 15.30'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde toplanarak yeniden çalışmalara başlayacak. Sezonun ikinci yarısının açılışını Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turunda çarşamba günü Balıkesirspor Baltok ile yapacak olan bordo-mavililer, pazartesi ve salı günü kendi tesislerinde yapacağı çalışmalarla bu maçın hazırlıklarını tamamlayacak.