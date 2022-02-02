Trabzonspor, FIFA'dan tazminat alacak

Trabzonspor milli takımda sakatlanan Djaniny'nin 1 ay süren sakatlık süreci için tazminat alacak.

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Trabzonspor, FIFA'dan tazminat alacak
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02 Şubat 2022 12:19
Trabzonspor 'un hücumdaki önemli kozlarından Djaniny Semedo, Afrika Kupası'na katılmak için Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'na gitmişti. Ancak burada bir sakatlık yaşamıştı.

Tecrübeli forvet oyuncusunun sakatlık süresi 1 ayı geçtiği için bordo-mavili kulübün tazminat alma hakkı doğdu. Trabzonspor TFF'ye başvurdu.

Djaniny'nin 1 aylık maaşı olan 150 bin euro (2 milyon 259 bin TL) TFF aracılığıyla FIFA'dan tahsil edilecek. 30 yaşındaki forvet, bordo-mavili formayla 51 resmi maça çıktı. 15 gol attı, 5 defa da asist yaptı.

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