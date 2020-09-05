Trabzonspor, Fernandes'te geri adım attı!

Yeni sezon hazırlıklarına tüm hızıyla devam eden Trabzonspor'da Manuel Fernandes ile görüşmeler tıkandı.

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Trabzonspor, Fernandes'te geri adım attı!
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05 Eylül 2020 13:59
Trabzonspor, Jose Sosa'nın yerini doldurmak için radara alınan Manuel Fernandes için ilk teması kurdu. Ancak gelen bilgiler olumsuz.

Fernandes'in menajerinin yüksek paralar istediği, Trabzonspor cephesinin bütçe kriterini aşan bu rakamları karşılayamayacaklarını ilettiği öğrenildi.

Portekizli yıldız isteklerini makul seviyeye çekerse yeniden görüşülecek.

34 yaşındaki Manuel'in bonservisi elinde bulunuyor.



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