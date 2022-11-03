Trabzonspor Ferencvaros CANLI İZLE, TS Ferencvaros maçı exxen izle

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UEFA Avrupa Ligi'nde B Grubu 6. maçında Trabzonspor ile Ferencvaros Medical Park Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Exxen'e abone olmalısınız. Avrupa Ligi maçlarının tek adresi sadece Exxen'dir ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz.
İşte maçtan son dakika gelişmeleri...
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Trabzonspor Ferencvaros maçı hakemiUEFA Avrupa Ligi H Grubu 6. ve son maçında Trabzonspor, Macaristan'ın Ferencvaros takımını konuk edecek. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 20.45'de başlayacak karşılaşmayı Alman hakem Harm Osmers yönetecek. Karşılaşmanın yardımcı hakemleri ise Robert Kempter ve Dominik Schaal olacak. Karşılaşmayı Exxen platformu canlı yayınlayacak.
Trabzonspor Ferencvaros maçı öncesi son durumFerencvaros'un 10 puanla lider olduğu grupta 6 puanla 3. sırada yer alan bordo-mavililer, 7 puanla 2. sırada bulunan ve son maçta sahasında Kızılyıldız ile karşılaşacak Monaco'nun önüne geçerek bir üst tura çıkmak istiyor. Tarihinde UEFA Avrupa Ligi'nde 4. kez mücadele eden Karadeniz ekibi, 3. kez gruplardan çıkmanın mücadelesini verecek.TEMSİLCİLERİMİZİN MAÇLARINA %7 EKSTRA KAZANÇ İDDAA'DA
EksiklerTrabzonspor'da kart cezalısı Maxi Gomez, ameliyat edilen Dorukhan Toköz ile sakatlıkları nedeniyle UEFA listesinde yer almayan Serkan Asan, Bruno Peres ve Edin Visca kadroda olamayacak. Ferencvaros'ta Civic, Traore, Gojak ve Auzqui'nin sakatlıkları sürüyor, Besic ise cezalı. Boli'nin durumu ise maç saatinde belli olacak.Muhtemel 11'lerTrabzonsporUğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Gbamin, Hamsik, Bakasetas, Djaniny, Trezeguet, Umut BozokFerencvarosDibusz, Wingo, Mmaee, Botka, Paszka, Vecsei, Laidouni, Zachariassen, Marquinhos, Mercier, Ryan8 sezon sonra başarmayı hedefliyorTrabzonspor ilk kez mücadele ettiği Avrupa Ligi'nde 2013-2014 sezonunda gruptan birinci, 2014-2015 sezonunda ise 2. olarak çıkma başarısı gösterdi. Karadeniz ekibi, 2019-2020 sezonunda ise sonuncu olarak elendi. Bordo-mavililer, bu sezon grupta 2. sırayı alması halinde 8 sezon sonra Avrupa'daki başarısını tekrarlamış olacak.147. Avrupa maçıUEFA Avrupa Ligi H Grubu son maçında Macaristan'ın Ferencvaros takımını konuk edecek Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki 147. maçına çıkacak. Bordo-mavililer, geride kalan 146 maçta 52 galibiyet, 37 beraberlik ve 57 yenilgi aldı. Bu maçlarda rakip fileleri 188 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde ise 203 gol gördü. Karadeniz ekibi, ilk olarak 1976-1977 sezonunda başladığı Avrupa serüveninde Şampiyon Kulüpler Kupası/UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 30, UEFA Kupası/UEFA Avrupa Ligi'nde 92, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12, UEFA Intertoto Kupası'nda da 8 ve UEFA Konferans Ligi'nde de 4 maç oynadı.UEFA Avrupa Ligi'nde 93. maçTrabzonspor, Ferencvaros ile oynayacağı maçla UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenen Avrupa'nın 2 numaralı kupasında 93. maçına çıkacak. UEFA Kupası'nda ilk olarak 1982-1983 sezonunda Almanya'nın Kaiserslautern takımı ile eşleşen bordo-mavililer, bugüne dek oynadığı 92 maçın 35'inde sahadan galibiyetle ayrıldı. 22 maçta berabere kalan Karadeniz ekibi, 35 maçta ise yenildi. Bu maçlarda rakip fileleri 126 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde 128 gol gördü.Avrupa'daki tarihi galibiyetlerTrabzonspor, Avrupa sınavlarında güçlü takımlara karşı da başarılı sonuçlar aldı. Bordo-mavililer, 1976-1977 sezonunda İngiltere'nin Liverpool, 1983-1984'te İtalya'nın Inter, 1990-1991 sezonunda İspanya'nın Barcelona ve 1994-1995'te ise İngiltere'nin Aston Villa takımını Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 1-0'lık sonuçlarla yenmeyi başardı. Karadeniz ekibi, 1983-1984 sezonunda yendiği Inter'i 14 Eylül 2011'de oynanan Şampiyonlar Ligi grup maçında da 1-0 mağlup ederek Avrupa'da adından söz ettirmişti.En farklı galibiyetBordo-mavililer, Avrupa Kupalarında en farklı galibiyetini Arnavutluk'un Vllaznia takımı karşısında aldı. Karadeniz ekibi, 2007-2008 sezonunda UEFA Intertoto Kupası'nda Arnavutluk temsilcisini sahasında 6-0'lık sonuçla mağlup ederek, 146 maçtaki en farklı galibiyetine imza attı. Karadeniz ekibi, Avrupa kupalarında en farklı yenilgiyi ise İspanya'nın Barcelona takımı karşısında almıştı.Trabzonspor, 1990-1991 sezonundaki Avrupa Kupa Galipleri Kupası 1. tur rövanş maçında deplasmanda Barcelona'ya 7-2'lik sonuçla mağlup olmuştu. Bordo-mavili ekibin Avrupa kupaları tarihinde en fazla gol atan oyuncusu ise Hami Mandıralı oldu. Trabzonspor'un unutulmaz golcüsü, Avrupa kupalarında toplam 23 gol kaydetti. Trabzonspor'da ince hesaplar
UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda Trabzonspor'un kaderi son maçlara kaldı. Sahasında Macaristan'ın Ferencvaros takımıyla karşılaşacak olan bordo-mavilileri galibiyet, bir üst tur için yetmeyecek. Aynı grupta bulunan Monaco ve Kızılyıldız arasında oynanacak olan mücadelenin sonucu da Trabzonspor'un gruptaki geleceğine yön verecek. UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda 10 puanı bulanan Ferencvaros, gruptan çıkmayı garantilemiş durumda. 7 puanı bulunan Fransa temsilcisi Monaco ise ağırlayacağı Kızılyıldız'ı mağlup etmesi halinde gruptan çıkacak ikinci takım konumunda bulunuyor. Trabzonspor'un gruptan ikinci olarak çıkabilmesi için öncelikle evinde oynayacağı Ferencvaros maçından 3 puanla ayrılması gerekiyor. Bunun yanında Monaco ile Kızılyıldız arasındaki müsabakanın da beraberlikle sonuçlanması lazım. Bu senaryo gerçekleşirse Trabzonspor, puanını 9'a çıkartacak, Monaco 8, Kızılyıldız ise 7 puanda kalacak. Son maçlarda Trabzonspor ve Kızılyıldız'ın kazanması durumunda ise atılan gollere bakılacak. Bordo-mavililerle, Sırbistan temsilcisinin gruptaki averajları aynı. Trabzonspor'un, Ferencvaros'u yenmesi, Monaco da evinde Kızılyıldız'ı mağlup etmesi halinde ise Karadeniz ekibinin en iyi 3. olarak Konferans Ligi'nde yoluna devam etme ihtimali yüksek olacak. Trabzonspor ve Kızılyıldız'ın son maçlarından beraberlikle ayrılmaları durumunda son maçlardaki skorlara bakılacak. Trabzonspor'un kaybetmesi, Kızılyıldız'ın kazanması halinde ise Sırp ekibi ikinci olarak üst turda mücadele edecek.
Umut Bozok, siftah peşinde
Sezon başında Fransız ekibi Lorient'ten alınan Umut Bozok, henüz beklenen patlamayı yapamadı. Geçen sezon Süper Lig'de Kasımpaşa'da 20 golle kral olan 26 yaşındaki forvet, bordomavili formayı giydiği 13 maçta sadece 3 kez fileleri sarstı. Ligde deplasmandaki Adana Demirspor ve Kayserispor maçlarında 1'er gol kaydeden Umut, Avrupa Ligi'nde de deplasmanda Ferencvaros ağlarını sarsmıştı. Akyazı'da hem Süper Lig hem de Avrupa'da toplam 5 maça çıkan yetenekli futbolcu, Ferencvaros sınavında üzerindeki şanssızlığı kırmayı arzuluyor. Kasımpaşa'da gol kralı olduktan sonra Trabzonspor'a gelen Umut Bozok değerini artırıyor. 26 yaşındaki forvet oyuncusunun yeni güncelleme sonrası bonservis bedeli 5.5 milyon euro'ya çıktı. Trabzonspor'un kozu Bakasetas
Trabzonspor, Avrupa Ligi'nde bu sezon Ferencvaros, Monaco ve Kızılyıldız'ın yer aldığı grupta beklentileri karşılayamadı. 5 maçta yalnızca 6 puan elde edebilen Karadeniz devi, son haftaya girilirken, 3. sırada yer aldı. Abdullah Avcı'nın öğrencileri ise yarın 10 puanlı lider Ferencvaros ile kozlarını paylaşacak. Bordo-Mavililer kazanması halinde Monaco-Kızılyıldız maçında kendi işine yarayacak olan sonucun çıkmasını bekleyecek. Fırtına'da ise gözler Anastasios Bakasetas'ta olacak. Yunan orta saha oyuncusu, tüm grup maçlarında skora katkı yaparken, 2 kez rakip fileleri havalandırıp, 3 de gol pası verdi. 29 yaşındaki oyuncu, bu mücadeleye de ekstra çalışmalar ile hazırlanırken, takımının zafere uzanması için elinden geleni yapacak. Zorlu maçta Avcı, öğrencisine çok güveniyor.