Trabzonspor, Fenerbahçe'den sonra deplasmanda yenilmedi!

Süper Lig'de hafta sonu Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak Trabzonspor, ekim ayından bu yana dış sahada oynadığı 11 maçta yenilgi görmezken 8 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Trabzonspor, Fenerbahçe'den sonra deplasmanda yenilmedi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Mart 2021 13:34
Süper Lig'in 30. haftasında 14 Mart Pazar günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olacak Trabzonspor, bu maçı kazanarak deplasmandaki yenilmezliğini de sürdürmeyi hedefliyor.

Ligde deplasmandaki tek yenilgisini 25 Ekim 2020 tarihinde Fenerbahçe karşısında 3-1'lik sonuçla alan bordo-mavililer, o tarihten itibaren 137 günlük sürede yenilgi yaşamadı.

Karadeniz ekibi, Fenerbahçe maçının ardından 11 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik alarak rakiplerine geçit vermedi.

Trabzonspor, bu sezon iç sahada 14 maçta 22 puan toplarken dış sahada ise 14 maçta 29 puan hanesini yazdırarak daha başarılı bir grafik ortaya koydu.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.