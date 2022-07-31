Spor Toto Süper Lig'in geçen sezonki şampiyonu Trabzonspor, Sivasspor'u yenerek Turkcell Süper Kupa'yı da müzesine götürdü. Bordo-mavili takım Süper Kupa sayısında Fenerbahçe'yi de yakalamış oldu.



TRABZONSPOR, FENERBAHÇE'Yİ YAKALADI



Trabzonspor, üçüncü kez Süper Kupa'yı kazanarak bu organizasyonda en çok mutlu sona ulaşan ikinci takım unvanını Fenerbahçe ile paylaştı. Süper Kupa'yı en fazla kazanan takım 6 kez ile Galatasaray. Beşiktaş ise iki kez Süper Kupa'yı müzesine götürdü.



SÜPER KUPA TARİHİNİN EN FARKLI GALİBİYETİ



Demir Grup Sivasspor'u 4-0 mağlup eden Trabzonspor, Süper Kupa tarihinin de en farklı galibiyetini aldı. Bundan önce en farklı galibiyeti, 2010 yılında yine bordo-mavili ekip, Bursaspor'u 3-0 mağlup ederek elde etmişti.





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