Trabzonspor, Fenerbahçe serisini bozmak istemiyor

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'deki hızlı çıkışını sürdürmek istiyor. Ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek Karadeniz ekibi hem galibiyet serisini bozmak istemiyor hem de prestij anlamı da taşıyan maçtan mutlu ayrılmayı hedefliyor.



Özellikle 2017'de geçilen Medical Park Stadı'nda şu ana kadar sarı-lacivertlilere karşı hiç kötü sonuç gelmedi. İç sahadaki son yenilgi Aralık 2016'da Avni Aker'de oynanan maçta 3-0'la gelmişti. Tam 4.5 senedir Fenerbahçe'ye evinde kaybetmeyen Trabzonspor, bu seriyi devam ettirmeyi amaçlıyor.



Aklından geçirmiyor



Bordo-mavililer yeni stadında rakibine karşı lig ve kupada sadece bir kez 1-1 berabere kalırken, diğer 3 maçı da 2-1'lik skorlarla kazandı. Bu sezon teknik direktör Abdullah Avcı'nın gelmesiyle ligde hava yakalayan ve özellikle son 10 maçta kaybetmeyerek üst üste 7 maç kazanan Trabzonspor, bu atmosferi bozmamaya niyetli.



Ancak yine bu sezon özelinde bakıldığında iç sahada Beşiktaş ve Galatasaray'a yenilgiler geldi. Eddie Newton döneminde Beşiktaş'a 3-1, Abdullah Avcı ile de Galatasaray'a sahasında 2-1 kaybeden Trabzonspor, Fenerbahçe'ye karşı da kötü bir sonuç almayı aklından bile geçirmiyor.



Bu nedenle teknik heyet, hem serinin bitmemesi hem de ezeli rakiplere olan şanssızlığın sürmemesi için çaba harcıyor. Taktiksel detayların yanından motive edici konular da gündemde duruyor.



