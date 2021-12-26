Trabzonspor, Fenerbahçe'nin 16 yıllık rekorunu kırdı!

Bu sezon Spor Toto Süper Lig'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Trabzonspor, ilk devreyi Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kalarak tamamladı ve lig tarihine geçti.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor, Fenerbahçe'nin 16 yıllık rekorunu kırdı!
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26 Aralık 2021 11:43
Spor Toto Süper Lig'de devreyi 46 puanla lider kapatan Trabzonspor, 2005 - 2006 sezonunda Fenerbahçe'nin 45 puanlık rekorunu kırarak, ligde ilk yarılar itibariyle en fazla puan toplayan takım oldu. Fenerbahçe 2005-2006 sezonunun ilk yarısında 17 maçta 45 puan toplamıştı.

Trabzonspor 19 maçın oynandığı ilk devrede tam 14 galibiyet alırken, 4 kere de berabere kaldı. Bordo mavililer sadece 1 kere mağlup oldu.

Karadeniz ekibi ayrıca 0-0'lık Medipol Başakşehir beraberliği ile de bu sezon ilk kez kendi sahasında gol atamadı.

 


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