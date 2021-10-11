Trabzonspor - Fenerbahçe maçının oranları belli oldu!

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe Medical Park Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.



Bu maç öncesinde iddaa risk yönetimi iddaa oranlarını da belirledi



Trabzonspor'a 1.97 galibiyet oranı veren iddaa risk yönetimi, Fenerbahçe'nin galibiyet oranını 2,65 olarak belirledi. Maçın beraberlik oranı ise 3.10 oldu.



