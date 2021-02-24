Trabzonspor - Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu

Merkez Hakem Kurulu, Trabzonspor - Fenerbahçe maçının hakemini belirledi.

Haber; Sporx.com
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Trabzonspor - Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu
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24 Şubat 2021 14:11
Merkez Hakem Kurulu, Spor Toto Süper Lig'de 28 Şubat Pazar günü oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşması için kararını verdi.

Trabzonspor - Fenerbahçe maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
 Yaşar Kemal Uğurlu, geçen sezon 3 Mart 2020'de oynanan ve Trabzonspor'un Fenerbahçe'yi Akyazı'da 2-1 kazandığı maçı yönetmişti.

Yaşar Kemal Uğurlu, Süper Lig'de Göztepe ile birlikte en çok Trabzonspor'un maçını yönetti, 22 kez.

Yaşar Kemal Uğurlu ile Trabzonspor
▪13 galibiyet
▪3 beraberlik
▪6 mağlubiyet

Yaşar Kemal Uğurlu, 12 kez Fenerbahçe maçında görev aldı.

Yaşar Kemal Uğurlu ile Fenerbahçe
▪6 galibiyet
▪4 beraberlik
▪2 mağlubiyet

 



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