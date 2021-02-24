Trabzonspor - Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu

Merkez Hakem Kurulu, Spor Toto Süper Lig'de 28 Şubat Pazar günü oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşması için kararını verdi.



Trabzonspor - Fenerbahçe maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Yaşar Kemal Uğurlu, geçen sezon 3 Mart 2020'de oynanan ve Trabzonspor'un Fenerbahçe'yi Akyazı'da 2-1 kazandığı maçı yönetmişti.



Yaşar Kemal Uğurlu, Süper Lig'de Göztepe ile birlikte en çok Trabzonspor'un maçını yönetti, 22 kez.



Yaşar Kemal Uğurlu ile Trabzonspor

▪13 galibiyet

▪3 beraberlik

▪6 mağlubiyet



Yaşar Kemal Uğurlu, 12 kez Fenerbahçe maçında görev aldı.



Yaşar Kemal Uğurlu ile Fenerbahçe

▪6 galibiyet

▪4 beraberlik

▪2 mağlubiyet







