Trabzonspor - Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu

Merkez Hakem Kurulu, Spor Toto Süper Lig'de 28 Şubat Pazar günü oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşması için kararını verdi.
Trabzonspor - Fenerbahçe maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
Yaşar Kemal Uğurlu, geçen sezon 3 Mart 2020'de oynanan ve Trabzonspor'un Fenerbahçe'yi Akyazı'da 2-1 kazandığı maçı yönetmişti.
Yaşar Kemal Uğurlu, Süper Lig'de Göztepe ile birlikte en çok Trabzonspor'un maçını yönetti, 22 kez.
Yaşar Kemal Uğurlu ile Trabzonspor
▪13 galibiyet
▪3 beraberlik
▪6 mağlubiyet
Yaşar Kemal Uğurlu, 12 kez Fenerbahçe maçında görev aldı.
Yaşar Kemal Uğurlu ile Fenerbahçe
▪6 galibiyet
▪4 beraberlik
▪2 mağlubiyet
Trabzonspor - Fenerbahçe maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
Yaşar Kemal Uğurlu, geçen sezon 3 Mart 2020'de oynanan ve Trabzonspor'un Fenerbahçe'yi Akyazı'da 2-1 kazandığı maçı yönetmişti.
Yaşar Kemal Uğurlu, Süper Lig'de Göztepe ile birlikte en çok Trabzonspor'un maçını yönetti, 22 kez.
Yaşar Kemal Uğurlu ile Trabzonspor
▪13 galibiyet
▪3 beraberlik
▪6 mağlubiyet
Yaşar Kemal Uğurlu, 12 kez Fenerbahçe maçında görev aldı.
Yaşar Kemal Uğurlu ile Fenerbahçe
▪6 galibiyet
▪4 beraberlik
▪2 mağlubiyet