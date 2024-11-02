Trabzonspor - Fenerbahçe maçında son 10 dakikaya dikkat

Trendyol Süper Lig'in 11'inci haftasında pazar akşamı Trabzonspor, Fenerbahçe'yi konuk edecek. Bu mücadele her iki takım için de kritik öneme sahip...
Sarı Lacivertliler, ligin lideri Galatasaray'ın BAY geçtiği haftada galip gelerek puan farkını 5'e indirmek istiyor. Geçtiğimiz hafta Göztepe deplasmanında bu sezon ilk yenilgisini alan Karadeniz ekibi ise dev müsabakayı kazanarak hem morallenmek hem de Şenol Güneş önderliğinde yükselişe geçme peşinde.
Heyecanla beklenen karşılaşma öncesinde veriler Fenerbahçe'yi favori olarak gösterse de Trabzonspor'un farklı bir özelliği maçta sürpriz bir sonuç çıkartabilir.
ÖNDE BASKI TRABZONSPOR'U BOZABİLİR
Sarı-Lacivertliler, gol beklentisi (xG1.2-xG1.86), golle sonuçlanan set hücumu (0.11- 1), golle sonuçlanan kontra atak (0-0.22), ceza sahası içinden gol (0.89-1.67), ceza sahası dışından gol (0.11-0.33) gibi ortalamalarda rakibinden daha iyi.
Duran toptan gol bulma ortalaması ise Trabzonspor'dan yana (0.67-0.56). Yüksek pres verisinde de Kanarya'nın bariz bir üstünlüğü var (6.89-9.89). Şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, rakibini önde baskıyla zorlayabilir.
Göztepe deplasmanında baskı yedikçe zorlanan Trabzonspor, rakibi 10 kişi kalsa da oyuna hakim olamamıştı.
TRABZONSPOR 80'DEN SONRA TEHLİKELİ
Trabzonspor, ortalamaya bakıldığında karşılaşmanın 15 dakikalık her diliminde topa sahip olma konusunda Fenerbahçe'ye göre daha üstün. Fakat Fırtına'nın bu istatistiği, olumsuz bir etki de yaratabilir. Set hücumundan yenen gollerde 0.33'lük ortalaması olan Karadeniz ekibi, kontra ataktan yenen gollerde ise 0.11'i buldu. Tehlikeli hücumculara sahip olan Kanarya, baskıyla kazandığı toplarla hızlıca kaleye gitmeyi hedefleyebilir.
Öte yandan ligde Galatasaray maçı hariç yediği 4 golün 2'sini 81-90+ arasında kalesinde gören F.Bahçe, ligde bulduğu 9 golün 3'ünü bu dakikalarda atan Trabzonspor'a konuk olacak.
Sarı Lacivertliler, ligin lideri Galatasaray'ın BAY geçtiği haftada galip gelerek puan farkını 5'e indirmek istiyor. Geçtiğimiz hafta Göztepe deplasmanında bu sezon ilk yenilgisini alan Karadeniz ekibi ise dev müsabakayı kazanarak hem morallenmek hem de Şenol Güneş önderliğinde yükselişe geçme peşinde.
Heyecanla beklenen karşılaşma öncesinde veriler Fenerbahçe'yi favori olarak gösterse de Trabzonspor'un farklı bir özelliği maçta sürpriz bir sonuç çıkartabilir.
ÖNDE BASKI TRABZONSPOR'U BOZABİLİR
Sarı-Lacivertliler, gol beklentisi (xG1.2-xG1.86), golle sonuçlanan set hücumu (0.11- 1), golle sonuçlanan kontra atak (0-0.22), ceza sahası içinden gol (0.89-1.67), ceza sahası dışından gol (0.11-0.33) gibi ortalamalarda rakibinden daha iyi.
Duran toptan gol bulma ortalaması ise Trabzonspor'dan yana (0.67-0.56). Yüksek pres verisinde de Kanarya'nın bariz bir üstünlüğü var (6.89-9.89). Şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, rakibini önde baskıyla zorlayabilir.
Göztepe deplasmanında baskı yedikçe zorlanan Trabzonspor, rakibi 10 kişi kalsa da oyuna hakim olamamıştı.
TRABZONSPOR 80'DEN SONRA TEHLİKELİ
Trabzonspor, ortalamaya bakıldığında karşılaşmanın 15 dakikalık her diliminde topa sahip olma konusunda Fenerbahçe'ye göre daha üstün. Fakat Fırtına'nın bu istatistiği, olumsuz bir etki de yaratabilir. Set hücumundan yenen gollerde 0.33'lük ortalaması olan Karadeniz ekibi, kontra ataktan yenen gollerde ise 0.11'i buldu. Tehlikeli hücumculara sahip olan Kanarya, baskıyla kazandığı toplarla hızlıca kaleye gitmeyi hedefleyebilir.
Öte yandan ligde Galatasaray maçı hariç yediği 4 golün 2'sini 81-90+ arasında kalesinde gören F.Bahçe, ligde bulduğu 9 golün 3'ünü bu dakikalarda atan Trabzonspor'a konuk olacak.