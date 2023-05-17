Trabzonspor, Fenerbahçe maçı kamp kadrosunu açıkladı

Spor Toto Süper Lig'de perşembe günü Fenerbahçe'ye konuk olacak olan Trabzonspor, maç öncesi kamp kadrosunu açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada sakatlıkları bulunan Stefano Denswil, Dorukhan Toköz, Yusuf Yazıcı ve kırmızı kart cezalısı Anastasios Bakasetas'ın kadroda yer almadığı açıklandı.
İşte Trabzonspor'un Fenerbahçe maçı kamp kadrosu;
Kulüpten yapılan açıklamada sakatlıkları bulunan Stefano Denswil, Dorukhan Toköz, Yusuf Yazıcı ve kırmızı kart cezalısı Anastasios Bakasetas'ın kadroda yer almadığı açıklandı.
İşte Trabzonspor'un Fenerbahçe maçı kamp kadrosu;