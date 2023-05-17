Trabzonspor, Fenerbahçe maçı kamp kadrosunu açıkladı

Süper Lig'de Fenerbahçe'ye konuk olacak Trabzonspor, maç öncesi kamp kadrosunu açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor, Fenerbahçe maçı kamp kadrosunu açıkladı
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17 Mayıs 2023 16:01
Son güncelleme 17 Mayıs 2023 16:02
Spor Toto Süper Lig'de perşembe günü Fenerbahçe'ye konuk olacak olan Trabzonspor, maç öncesi kamp kadrosunu açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada sakatlıkları bulunan Stefano Denswil, Dorukhan Toköz, Yusuf Yazıcı ve kırmızı kart cezalısı Anastasios Bakasetas'ın kadroda yer almadığı açıklandı.

İşte Trabzonspor'un Fenerbahçe maçı kamp kadrosu;

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