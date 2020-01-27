Trabzonspor - Fenerbahçe maçı iddaa oranları belli oldu!

Trabzonspor - Fenerbahçe maçının iddaa oranları açıklandı. Dev maçta favori Trabzonspor olarak gösterildi...

Haber; Sporx.com
Trabzonspor - Fenerbahçe maçı iddaa oranları belli oldu!
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27 Ocak 2020 16:36
Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak Trabzonspor - Fenerbahçe maçı öncesinde iddaa risk yönetimi oranları açıkladı.

Karşılaşmayı Trabzonspor'un kazanmasına 2.15 oran verilirken, Fenerbahçe'nin galibiyeti için ise 2.40 oran belirlendi. Karşılaşmanın berabere bitmesine ise 3.15 oran biçildi.

Mücadelenin 2.5 üst bitmesine 2.05 oran verilirken, 2.5 alt için ise 1.45 alt belirlendi.

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