Trabzonspor-Fenerbahçe hakemi Oğuzhan Çakır için olay sözler!

Süper Lig'de 11. haftanın en kritik maçı Trabzonspor'da oynanacak, Trabzonspor ile Fenerbahçe, 3 puan için kozlarını paylaşacak. Dev maç öncesi geri sayım başlarken MHK, 90 dakikayı yönetecek hakem olarak Oğuzhan Çakır'ı belirledi. Eski hakem Deniz Çoban, Trabzonspor-Fenerbahçe maçına 26 yaşındaki Oğuzhan Çakır'ın atanmasını Fanatik'teki köşesinde yorumladı.
İşte Deniz Çoban'ın o yorumları;
"HAKEM AÇISINDAN OLDUKÇA ZOR"
Trabzon'da oynanacak maçı zorlaştıran birçok husus var. İki takım arasında oynanan karşılaşmalar sürekli gergin geçiyor. Hele ki son maçlarda yaşananlar, bu iki takımın arasının hayli açılmasına sebep oldu. Trabzon'da oynanan son mücadelede de bu gerginlik zirveye taşındı. Bu tarz maçları yönetmek ciddi bir birikim ve tecrübe istiyor. Böylesi bir ortamda sahaya çıkıp düdük çalmak, özellikle maçın kontrolünü elde tutmak, hakem açısından oldukça zor.
"HENÜZ 12 MAÇI VAR"
Oğuzhan Çakır, hakemlik yetenekleri, fiziği ve atletik performansıyla yeni isimler arasında ön plana çıkan hakemlerden biri. Daha önce gergin atmosferlerde maç tecrübesi yok. Kariyerinde henüz 12 maçı var ve daha önce iki ekibin de karşılaşmalarını yönetmemiş. Dolayısıyla Çakır, maça çıkarken önemli dezavantajlara sahip. Mücadelenin atmosferinin yükseldiği dakikalarda neler yapabileceğini hep birlikte göreceğiz.
"GÜZEL BİR FIRSAT"
Fakat Türk futbolunun içinden geçtiği süreçte tüm futbol paydaşları genç ve yeni yüzleri maçlarda görmek istiyorlar. "Hata yaparsa da onlar yapsın!" düşüncesindeler. Bu maç bu beklentiyi test etmek için güzel bir fırsat olacak. Bakalım futbol kamuoyu, genç bir hakemin hatalarına ne derece tahammül gösterebilecek!
İşte Deniz Çoban'ın o yorumları;
"HAKEM AÇISINDAN OLDUKÇA ZOR"
Trabzon'da oynanacak maçı zorlaştıran birçok husus var. İki takım arasında oynanan karşılaşmalar sürekli gergin geçiyor. Hele ki son maçlarda yaşananlar, bu iki takımın arasının hayli açılmasına sebep oldu. Trabzon'da oynanan son mücadelede de bu gerginlik zirveye taşındı. Bu tarz maçları yönetmek ciddi bir birikim ve tecrübe istiyor. Böylesi bir ortamda sahaya çıkıp düdük çalmak, özellikle maçın kontrolünü elde tutmak, hakem açısından oldukça zor.
"HENÜZ 12 MAÇI VAR"
Oğuzhan Çakır, hakemlik yetenekleri, fiziği ve atletik performansıyla yeni isimler arasında ön plana çıkan hakemlerden biri. Daha önce gergin atmosferlerde maç tecrübesi yok. Kariyerinde henüz 12 maçı var ve daha önce iki ekibin de karşılaşmalarını yönetmemiş. Dolayısıyla Çakır, maça çıkarken önemli dezavantajlara sahip. Mücadelenin atmosferinin yükseldiği dakikalarda neler yapabileceğini hep birlikte göreceğiz.
"GÜZEL BİR FIRSAT"
Fakat Türk futbolunun içinden geçtiği süreçte tüm futbol paydaşları genç ve yeni yüzleri maçlarda görmek istiyorlar. "Hata yaparsa da onlar yapsın!" düşüncesindeler. Bu maç bu beklentiyi test etmek için güzel bir fırsat olacak. Bakalım futbol kamuoyu, genç bir hakemin hatalarına ne derece tahammül gösterebilecek!