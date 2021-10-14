Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinin Kral Oranlar'ı iddaa'da

Türkiye çapında beş bine yakın sabit iddaa bayisi ve iddaa.com'a özel daha yüksek oranların olduğu iddaa'da milli aranın ardından lig heyecanı yeniden başlıyor. Bahisseverler, bu hafta sonu Türkiye Süper Ligi, İngiltere Premier Lig, Almanya Bundesliga, İspanya La Liga'da oynanacak 57 karşılaşmaya sadece Türkiye genelindeki beş bine yakın sabit iddaa bayisi, iddaa.com ve iddaa.com mobil uygulamasından daha yüksek oranlar ile kupon yapabilecek.
Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor
12 Eylül Pazar günü saat 19:00'da başlayacak Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinde Kral Oranlar kapsamında Trabzonspor'un galibiyetine 2,04, Fenerbahçe'nin galibiyetine ise 2,90 oran verildi. Karşılaşmanın berabere bitmesinin oranı ise 3,20 olarak belirlendi. Bu karşılaşmanın dışında Süper Lig'deki Başakşehir-Beşiktaş mücadelesinde Siyah-Beyazlılar'ın galibiyetine 2,06 oran, Galatasaray-Konyaspor maçında ise Sarı-Kırmızılılar'ın galibiyetine 1,49 oran verildi.
Kupon tuttuğunda maç sonunu bekleme devri bitti
Kral Fırsatlar kapsamında daha yüksek oranların olduğu iddaa'da artık maç öncesi yapılan kuponların tutması halinde maç sonunu bekleme dönemi sona erdi. Yeni uygulama kapsamında iddaaseverler, canlı maçlarda olduğu gibi maç öncesinde oynadıkları kuponlarının da tutması halinde kazandıkları ikramiyeyi maç sırasında alabilecek.
iddaa'nın bu yeniliği sadece canlı bahise açılan oyunlarda olacak. iddaaseverler, 'Kral Oran'lar ile her hafta belirlenen maçlarda sadece beş bine yakın sabit iddaa bayisi iddaa.com ve iddaa.com'un app uygulamasına özel daha yüksek oranlarla kupon yapabiliyor. Daha yüksek oranlar sadece iddaa bayileri ve iddaa.com'da.
Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor
12 Eylül Pazar günü saat 19:00'da başlayacak Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinde Kral Oranlar kapsamında Trabzonspor'un galibiyetine 2,04, Fenerbahçe'nin galibiyetine ise 2,90 oran verildi. Karşılaşmanın berabere bitmesinin oranı ise 3,20 olarak belirlendi. Bu karşılaşmanın dışında Süper Lig'deki Başakşehir-Beşiktaş mücadelesinde Siyah-Beyazlılar'ın galibiyetine 2,06 oran, Galatasaray-Konyaspor maçında ise Sarı-Kırmızılılar'ın galibiyetine 1,49 oran verildi.
Kupon tuttuğunda maç sonunu bekleme devri bitti
Kral Fırsatlar kapsamında daha yüksek oranların olduğu iddaa'da artık maç öncesi yapılan kuponların tutması halinde maç sonunu bekleme dönemi sona erdi. Yeni uygulama kapsamında iddaaseverler, canlı maçlarda olduğu gibi maç öncesinde oynadıkları kuponlarının da tutması halinde kazandıkları ikramiyeyi maç sırasında alabilecek.
iddaa'nın bu yeniliği sadece canlı bahise açılan oyunlarda olacak. iddaaseverler, 'Kral Oran'lar ile her hafta belirlenen maçlarda sadece beş bine yakın sabit iddaa bayisi iddaa.com ve iddaa.com'un app uygulamasına özel daha yüksek oranlarla kupon yapabiliyor. Daha yüksek oranlar sadece iddaa bayileri ve iddaa.com'da.