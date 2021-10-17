Trabzonspor Fenerbahçe canlı radyo yayını dinle, TS FB maçı hangi radyoda canlı?

Trabzonspor Fenerbahçe canlı radyo yayını dinle, TS FB maçı hangi radyoda canlı?

Trabzonspor Fenerbahçe beIN Sports canlı maç linki, Trabzonspor Fenerbahçe maçı canlı yayın linki, Trabzonspor Fenerbahçe maçı canlı yayın izle, Trabzonspor Fenerbahçe maçı izle, Canlı bein Trabzonspor Fenerbahçe izle, Digitürk Trabzonspor Fenerbahçe canlı izlemek için aramalar google'da artıyor. Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak olan kritik Trabzonspor Fenerbahçe maçı beIN Sports'dan canlı yayınlanmaktadır. İşte Trabzonspor Fenerbahçe maçını canlı izlemek için yapmanız gereken son dakika gelişmeleri haberimizde yer almaktadır.

Trabzonspor Fenerbahçe beIN Sports izleme link! Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor.

TRABZONSPOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI, TIKLA













TRABZONSPOR - FENERBAHÇE TUTTUR'DA



Süper Lig'de Trabzonspor ile Fenerbahçe arasındaki dev karşılaşmanın heyecanı Tuttur'da yaşanıyor. Hemen TEK maç olarak CANLI oyna, bonus kazan!



TRABZONSPOR FENERBAHÇE MAÇI HANGİ RADYODA?



Trabzonspor ile Fenerbahçe arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.



TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.



TIKLA, TRABZONSPOR FENERBAHÇE MAÇINI CANLI DİNLE



TRABZONSPOR FENERBAHÇE BEIN SPORTS HABER İZLE







TRABZONSPOR FENERBAHÇE MAÇI HAKEMİ KİM?





Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Medical Park Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan naklen yayınlanacak. VAR hakemi ise Halil Umut Meler oldu. Ligde son 3 maçını kazanarak milli araya lider giren sarı-lacivertliler, takipçisi Trabzonspor'u da yenerek zirvedeki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor. Teknik direktör Vitor Pereira yönetimindeki sarı-lacivertliler, haftaya 19 puanla lider girerken, Trabzonspor 18 puanla 2. sırada yer alıyor.



MUHTEMEL 11'LER



TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır, Bruno Peres, Edgar Ie, Vitor Hugo, Stefano Denswil, Berat Özdemir, Manolis Siopis, Abdülkadir Ömür, Tasos Bakasetas, Anthony Nwakaeme, Andreas Cornelius







Altay Bayındır, Marcel Tisserand, Kim Min-Jae, Attila Szalai, Luiz Gustavo, Bright Osayi-Samuel, Jose Sosa, Ferdi Kadıoğlu, Diego Rossi, Mesut Özil, Mergim Berisha.







VALENCIA'NIN KADRODA OLMASI BEKLENİYOR



Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Enner Valencia'nın Trabzonspor karşısında kadroda olması bekleniyor. Ekvador Milli Takımı'nda mücadele eden tecrübeli santrforun, yolculuk ve yorgunluk sebebiyle Trabzonspor karşısında oynayıp oynayamayacağı merak konusuydu. Milli maçın ardından özel uçakla Türkiye'ye gelen Valencia'nın maç kadrosunda yer alma ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi.



TRABZONSPOR'DA ÜÇ EKSİK VAR



Trabzonspor'da zorlu karşılaşma öncesinde Koita, Abdulkadir Parmak ve Hamsik'in sakatlıkları bulunuyor.

Abdullah Avcı: "Önce sabır, sonra zafer"



Abdullah Avcı, derbi stratejisini oyuncularına aktardı. Tecrübeli çalıştırıcı, "Biz daha yetenekli bir takımız. Bunu sahada bir kez daha gösterelim. Sabırla hücum edelim. Sonrasında işi bitirelim" dedi. Fenerbahçe maçının önemini oyuncularına sürekli anlatan Abdullah Avcı ve teknik ekipteki isimler futbolcularla bu süreçte birebir görüşmeler de yaptı. Derbide oluşabilecek gerginlik ve olası geri düşme anlarında oyun disiplinine sadık kalınması için yapılan bu görüşmelerde oyuncular özel olarak uyarıldı. Fırtına'nın kadrosundaki oyuncuların Bordo- Mavili forma altında Fenerbahçe'ye hiç golü bulunmuyor. Trabzonspor'da en son F.Bahçe'ye gol atan isimlerden Sosa ve Novak, sarı-lacivertli forma ile sahada görev alacakken, Bakasetas ise Alanyaspor forması altında Fenerbahçe ağlarını sarsmayı başarmıştı. Abdullah Avcı, takımının başında Fenerbahçe'yi ilk kez mağlup etmeyi planlıyor. Tecrübeli çalıştırıcı derbilerdeki kötü istatistiğine son vermenin peşinde



Trabzonspor'da gözler Bakasetas ve Nwakaeme'de



Liderlik için Fenerbahçe karşısına çıkacak olan Trabzonspor 'da gözler iki yıldızda olacak: Anastasios Bakasetas ve Anthony Nwakaeme. Sarı-Lacivertliler'e karşı forma giydiği 4 Süper Lig maçında gol atamayan Bakasetas, en az 5 kez karşılaştığı rakiplerinin tamamına karşı gol sevinci yaşadı. Nwakaeme'nin ise lig kariyerinde gol atamadığı takımlar arasında en fazla karşılaştığı iki rakibinden biri Fenerbahçe. Nijeryalı, Kanarya'ya karşı 5 kez rakip olurken, fileleri havalandıramadı. İki yıldız, bu sezona ise bomba gibi girdi. Bakasetas, 12 maçta 5 gol ve 6 asistlik performans sergiledi. Nwakaeme ise 12 maçta 5 gol 2 asist ile oynadı. "Trabzonspor'un iki yıldızı, şimdi ise Fenerbahçe karşılaşmasına özel olarak ekstra idmanlar ile hazırlandı. Bakasetas ve Nwakaeme, Sarı-Lacivertli ekip karşısında Bordo-Mavili ekibin hücum yükünü çekecek. İki ismin de ortak hedefi; daha önce gol sevinci yaşayamadıkları rakip karşısında hem fileleri havalandırmak, hem de Karadeniz devinin şampiyonluk yolunda galibiyetine katkı sağlamak



TRABZON'DAKİ MAÇLAR



İki takım arasında Trabzon'da yapılan maçlarda bordo-mavili takımın üstünlüğü bulunuyor. Trabzon'da oynanan resmi ve özel toplam 54 maçta Trabzonspor 23, Fenerbahçe 18 galibiyet alırken, taraflar 13 karşılaşmada eşitliği bozamadı. Bu müsabakalarda Trabzonspor 62, Fenerbahçe 58 gol attı. Ligde ise Trabzon'daki 48 maçta iki takım 18'er galibiyet elde etti, 12 müsabaka beraberlikle sonuçlandı. Trabzon'daki lig maçlarında bordo-mavililer 52, sarı-lacivertliler 56 gol kaydetti.



SERDAR AZİZ'İN DURUMU MAÇ SAATİNDE NETLEŞECEK



Fenerbahçe'nin milli stoperi Serdar Aziz'in sağlık durumu, maç saatinde netlik kazanacak. A Milli Takım'da gözünden yaşadığı yaralanma sebebiyle sakatlığı bulunan oyuncunun durumu, maç saatinde kesinleşecek.



PEREIRA'DAN DERBİ MOTİVASYONU



Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Trabzon derbisi öncesinde dün Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yapılan son antrenmanda oyucularına motive edici bir konuşma yaptı. "Sahada ne yapacağını biliyorsunuz" diyen Portekizli teknik adam, "Lideriz ve ilk derbi maçımıza çıkıyoruz. En iyiler en zor maçlarda belli olur. Trabzon deplasmanında bu ligin en iyisi olduğumuzu ispat edin" diye konuştu. Pereira şu ifadeleri kullandı: Çok iyi hazırlandık sakatlarımız da bir bir geri döndü. Sadece sahaya çıkacak olan değil kenardan gelcek oyuncularımızda da yüksek bir kaliteye sahibiz. Geriye sadece gücümüzü ve potansiyelimi sahaya yansıtmak kaldı. Trabzonspor'u sahalarında yenelim ve zirvede yalnız kalalım. Bu maçtaki en büyük rakibimiz savunmadan çıkarken yapacağımız top kayıpları ve ardından savunmada eksik yakalanmak olur. En büyük dikkati 1. bölgeden çıkmaya vermeliyiz. Basit ve çabuk oynamalıyız. Kaptığımız toplar en büyük kozumuz olacak. Son vuruşlarda sizlerden sakinlik ve beceri bekliyorum. Pereira ayrıca, "Siz mücadele edin, gerisi gelecek. Bu ligin en güçlü takımıyız. Bunu sahada göstereceğiz. Büyük bir taraftar baskısı olacak. Ancak sakin olmalıyız" diyerek de uyarılarda bulundu.



Derbinin kader adamları: Uğurcan Çakır & Altay Bayındır



Süper Lig'de liderlik maçı olarak takip edilecek karşılaşmada kaleciler büyük önem taşıyacak. Trabzonspor'da Uğurcan Çakır ve Fenerbahçe'de Altay Bayındır, takımları için kritik bir rol oynayacak. İki milli kalecinin performansı 90 dakikanın kaderini belirleyecek. 8 maçta 8 gol yiyen Uğurcan, yüzde 79'luk kurtarış yüzdesine sahip... Ceza sahası dışından hiç gol yemeyen 25 yaşındaki eldiven, 13 kurtarış yaptı. Ceza sahası içinde 8 gol yiyen başarılı eldiven, aynı zamanda 17 de kurtarış yaptı. Ligde 8 maçta 6 gol yiyen Altay Bayındır da 3 maçta kalesini gole kapattı. Yüzde 74'lük kurtarış oranına sahip 23 yaşındaki eldiven, ceza sahası dışından sadece 1 gol yedi. 2 kez de penaltıdan kalesinde gol gören Altay, ligin en az gol yiyen kalecisi konumunda... İki takımın da topu oyuna sokma oranı da göze çarpıyor. Hem Uğurcan hem de Altay, topu oyuna sokmada yüzde 76'lık başarı yakaladı.



TRABZONSPOR 222 GÜNDÜR KAYBETMİYOR



Trabzonspor, ligde son 20 maçtır mağlubiyet yüzü görmüyor. En son teknik direktör Abdullah Avcı'nın görev yaptığı geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olan Karadeniz ekibi, daha sonra oynadığı 20 lig maçında 9 galibiyet, 11 beraberlik elde etti.



20 BİN DOLAYINDA TARAFTAR OLACAK



Trabzonspor'da karşılaşmanın biletlerine taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. 40 bin kişilik Medical Park Stadı'nın satışa çıkarılan 20 bin dolayında bilet 1 saat içerisinde tükendi. Bu rakam Trabzonspor'un bu sezon iç sahada en fazla seyirci sayısı olacak. Ligin 4. haftasındaki Galatasaray maçını 13 bin 500 taraftar izlemişti.



TRABZONSPOR - FENERBAHÇE: 130. RANDEVU



Trabzonspor ile Fenerbahçe, 130. kez karşı karşıya gelecek. Trabzon Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 13 Şubat 1974'te yapılan ve 0-0 sonuçlanan Türkiye Kupası çeyrek final maçıyla başlayan 47 yılı aşkın rekabette, galibiyet sayısında Fenerbahçe'nin 9 farkla üstünlüğü bulunuyor. Sarı-lacivertli ekip, 96 lig, 14 Türkiye Kupası, 9 özel, 4'er Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Başbakanlık Kupası ile 2 TSYD Kupası olmak üzere toplam 129 maçtan 50'sini kazanırken, bordo-mavili takım ise 41 galibiyet elde etti. Taraflar 38 karşılaşmada eşitliği bozamadı. Fenerbahçe'nin toplam 163 golüne, Trabzonspor 142 golle cevap verdi.



LİGDE FENERBAHÇE ÖNCE



Trabzonspor ile Fenerbahçe, lig tarihinde 96 kez karşı karşıya geldi. Lig maçlarında Fenerbahçe 39, Trabzonspor 24 galibiyet aldı, 33 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı. Fenerbahçe'nin ligdeki 127 golüne, Trabzonspor 96 golle cevap verdi.



EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER



Fenerbahçe, Trabzonspor'u 5 Mart 1989'da Kadıköy'deki lig maçında 5-1, 2015-2016'da da Trabzon'da yarıda kalan lig müsabakasında 4-0 yendi. Trabzonspor ise Fenerbahçe karşısında tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerini, 11 Ağustos 1992'de Kadıköy'de Şenol Çorlu'nun jübile maçında 4-1, 26 Aralık 1976 ve 9 Mart 1991 tarihlerinde de Trabzon'daki lig maçlarında 3-0'lık sonuçlarla aldı.



EN GOLLÜ MAÇLAR



İki takım arasındaki en gollü maç, 6 Ekim 1990'da Fenerbahçe Stadı'nda yapıldı. Toplam 8 gol atılan lig mücadelesinde Trabzonspor, Fenerbahçe'ye 5-3 üstünlük kurdu. Bordo-mavililer ayrıca, 21 Mayıs 1994'te Ankara 19 Mayıs Stadı'nda yapılan Başbakanlık Kupası maçında ve 6 Nisan 1997'de Trabzon'daki lig müsabakasında rakibini 4-3'lük skorlarla mağlup etti. Fenerbahçe ise 17 Ekim 1992'de Hüseyin Avni Aker Stadı'ndaki gol düellosundan 4-3 galip ayrılıp, 2000-2001 sezonunda İstanbul'daki lig maçını 5-2 kazandı.





Trabzonspor ile Fenerbahçe, 130. kez karşı karşıya gelecek. Trabzon Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 13 Şubat 1974'te yapılan ve 0-0 sonuçlanan Türkiye Kupası çeyrek final maçıyla başlayan 47 yılı aşkın rekabette, galibiyet sayısında Fenerbahçe'nin 9 farkla üstünlüğü bulunuyor. Sarı-lacivertli ekip, 96 lig, 14 Türkiye Kupası, 9 özel, 4'er Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Başbakanlık Kupası ile 2 TSYD Kupası olmak üzere toplam 129 maçtan 50'sini kazanırken, bordo-mavili takım ise 41 galibiyet elde etti. Taraflar 38 karşılaşmada eşitliği bozamadı. Fenerbahçe'nin toplam 163 golüne, Trabzonspor 142 golle cevap verdi.Trabzonspor ile Fenerbahçe, lig tarihinde 96 kez karşı karşıya geldi. Lig maçlarında Fenerbahçe 39, Trabzonspor 24 galibiyet aldı, 33 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı. Fenerbahçe'nin ligdeki 127 golüne, Trabzonspor 96 golle cevap verdi.Fenerbahçe, Trabzonspor'u 5 Mart 1989'da Kadıköy'deki lig maçında 5-1, 2015-2016'da da Trabzon'da yarıda kalan lig müsabakasında 4-0 yendi. Trabzonspor ise Fenerbahçe karşısında tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerini, 11 Ağustos 1992'de Kadıköy'de Şenol Çorlu'nun jübile maçında 4-1, 26 Aralık 1976 ve 9 Mart 1991 tarihlerinde de Trabzon'daki lig maçlarında 3-0'lık sonuçlarla aldı.İki takım arasındaki en gollü maç, 6 Ekim 1990'da Fenerbahçe Stadı'nda yapıldı. Toplam 8 gol atılan lig mücadelesinde Trabzonspor, Fenerbahçe'ye 5-3 üstünlük kurdu. Bordo-mavililer ayrıca, 21 Mayıs 1994'te Ankara 19 Mayıs Stadı'nda yapılan Başbakanlık Kupası maçında ve 6 Nisan 1997'de Trabzon'daki lig müsabakasında rakibini 4-3'lük skorlarla mağlup etti. Fenerbahçe ise 17 Ekim 1992'de Hüseyin Avni Aker Stadı'ndaki gol düellosundan 4-3 galip ayrılıp, 2000-2001 sezonunda İstanbul'daki lig maçını 5-2 kazandı. Enner Valencia: "Ben göreve hazırım"



2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'ndeki milli arada Ekvador formasıyla 3 zorlu maça çıkan Enner Valencia, Bolivya (3-0), Venezuela 1- 2 (d) ve Kolombiya 0-0 (d) karşılaşmalarında forma giydi. Bu üç mücadeleye de ilk 11'de başlayan Valencia, 3 kez ağları salladı. Son maçını 15 Ekim'de Kolombiya'ya karşı oynayan ve uzun bir yolculuğun sonunda önceki gün akşam saatlerinde İstanbul'a gelen tecrübeli futbolcu, antrenmana da katılmıştı. Teknik heyetle yaptığı görüşmede, "Ben göreve hazırım, karar sizin" diyen 31 yaşındaki forvet, Trabzon deplasmanında kadroya dahil edildi. Ancak teknik direktör Vitor Pereira, yoğun maç temposu ve oyuncusunun yorgunluğunu da hesaba katarak bu akşam onu yedek kulübesinde başlatmayı ve maçın gidişatına göre sahaya sürmeyi planlıyor. Valencia, bu sezon 10 resmi maçta 2 asistinin yanı sıra attığı 5 golle de takımının en skorer ismi konumunda yer alıyor.



Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. Süper Lig maçlarının tek adresi sadece Digitürk'tür ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...Süper Lig'de Trabzonspor ile Fenerbahçe arasındaki dev karşılaşmanın heyecanı Tuttur'da yaşanıyor. Hemen TEK maç olarak CANLI oyna, bonus kazan! Oynamak için tıklayın... Trabzonspor ile Fenerbahçe arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.Abdullah Avcı, derbi stratejisini oyuncularına aktardı. Tecrübeli çalıştırıcı, "Biz daha yetenekli bir takımız. Bunu sahada bir kez daha gösterelim. Sabırla hücum edelim. Sonrasında işi bitirelim" dedi. Fenerbahçe maçının önemini oyuncularına sürekli anlatan Abdullah Avcı ve teknik ekipteki isimler futbolcularla bu süreçte birebir görüşmeler de yaptı. Derbide oluşabilecek gerginlik ve olası geri düşme anlarında oyun disiplinine sadık kalınması için yapılan bu görüşmelerde oyuncular özel olarak uyarıldı. Fırtına'nın kadrosundaki oyuncuların Bordo- Mavili forma altında Fenerbahçe'ye hiç golü bulunmuyor. Trabzonspor'da en son F.Bahçe'ye gol atan isimlerden Sosa ve Novak, sarı-lacivertli forma ile sahada görev alacakken, Bakasetas ise Alanyaspor forması altında Fenerbahçe ağlarını sarsmayı başarmıştı. Abdullah Avcı, takımının başında Fenerbahçe'yi ilk kez mağlup etmeyi planlıyor. Tecrübeli çalıştırıcı derbilerdeki kötü istatistiğine son vermenin peşindeLiderlik için Fenerbahçe karşısına çıkacak olan Trabzonspor 'da gözler iki yıldızda olacak: Anastasios Bakasetas ve Anthony Nwakaeme. Sarı-Lacivertliler'e karşı forma giydiği 4 Süper Lig maçında gol atamayan Bakasetas, en az 5 kez karşılaştığı rakiplerinin tamamına karşı gol sevinci yaşadı. Nwakaeme'nin ise lig kariyerinde gol atamadığı takımlar arasında en fazla karşılaştığı iki rakibinden biri Fenerbahçe. Nijeryalı, Kanarya'ya karşı 5 kez rakip olurken, fileleri havalandıramadı. İki yıldız, bu sezona ise bomba gibi girdi. Bakasetas, 12 maçta 5 gol ve 6 asistlik performans sergiledi. Nwakaeme ise 12 maçta 5 gol 2 asist ile oynadı. "Trabzonspor'un iki yıldızı, şimdi ise Fenerbahçe karşılaşmasına özel olarak ekstra idmanlar ile hazırlandı. Bakasetas ve Nwakaeme, Sarı-Lacivertli ekip karşısında Bordo-Mavili ekibin hücum yükünü çekecek. İki ismin de ortak hedefi; daha önce gol sevinci yaşayamadıkları rakip karşısında hem fileleri havalandırmak, hem de Karadeniz devinin şampiyonluk yolunda galibiyetine katkı sağlamakİki takım arasında Trabzon'da yapılan maçlarda bordo-mavili takımın üstünlüğü bulunuyor. Trabzon'da oynanan resmi ve özel toplam 54 maçta Trabzonspor 23, Fenerbahçe 18 galibiyet alırken, taraflar 13 karşılaşmada eşitliği bozamadı. Bu müsabakalarda Trabzonspor 62, Fenerbahçe 58 gol attı. Ligde ise Trabzon'daki 48 maçta iki takım 18'er galibiyet elde etti, 12 müsabaka beraberlikle sonuçlandı. Trabzon'daki lig maçlarında bordo-mavililer 52, sarı-lacivertliler 56 gol kaydetti.Fenerbahçe'nin milli stoperi Serdar Aziz'in sağlık durumu, maç saatinde netlik kazanacak. A Milli Takım'da gözünden yaşadığı yaralanma sebebiyle sakatlığı bulunan oyuncunun durumu, maç saatinde kesinleşecek.Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Trabzon derbisi öncesinde dün Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yapılan son antrenmanda oyucularına motive edici bir konuşma yaptı. "Sahada ne yapacağını biliyorsunuz" diyen Portekizli teknik adam, "Lideriz ve ilk derbi maçımıza çıkıyoruz. En iyiler en zor maçlarda belli olur. Trabzon deplasmanında bu ligin en iyisi olduğumuzu ispat edin" diye konuştu. Pereira şu ifadeleri kullandı: Çok iyi hazırlandık sakatlarımız da bir bir geri döndü. Sadece sahaya çıkacak olan değil kenardan gelcek oyuncularımızda da yüksek bir kaliteye sahibiz. Geriye sadece gücümüzü ve potansiyelimi sahaya yansıtmak kaldı. Trabzonspor'u sahalarında yenelim ve zirvede yalnız kalalım. Bu maçtaki en büyük rakibimiz savunmadan çıkarken yapacağımız top kayıpları ve ardından savunmada eksik yakalanmak olur. En büyük dikkati 1. bölgeden çıkmaya vermeliyiz. Basit ve çabuk oynamalıyız. Kaptığımız toplar en büyük kozumuz olacak. Son vuruşlarda sizlerden sakinlik ve beceri bekliyorum. Pereira ayrıca, "Siz mücadele edin, gerisi gelecek. Bu ligin en güçlü takımıyız. Bunu sahada göstereceğiz. Büyük bir taraftar baskısı olacak. Ancak sakin olmalıyız" diyerek de uyarılarda bulundu.Süper Lig'de liderlik maçı olarak takip edilecek karşılaşmada kaleciler büyük önem taşıyacak. Trabzonspor'da Uğurcan Çakır ve Fenerbahçe'de Altay Bayındır, takımları için kritik bir rol oynayacak. İki milli kalecinin performansı 90 dakikanın kaderini belirleyecek. 8 maçta 8 gol yiyen Uğurcan, yüzde 79'luk kurtarış yüzdesine sahip... Ceza sahası dışından hiç gol yemeyen 25 yaşındaki eldiven, 13 kurtarış yaptı. Ceza sahası içinde 8 gol yiyen başarılı eldiven, aynı zamanda 17 de kurtarış yaptı. Ligde 8 maçta 6 gol yiyen Altay Bayındır da 3 maçta kalesini gole kapattı. Yüzde 74'lük kurtarış oranına sahip 23 yaşındaki eldiven, ceza sahası dışından sadece 1 gol yedi. 2 kez de penaltıdan kalesinde gol gören Altay, ligin en az gol yiyen kalecisi konumunda... İki takımın da topu oyuna sokma oranı da göze çarpıyor. Hem Uğurcan hem de Altay, topu oyuna sokmada yüzde 76'lık başarı yakaladı.Trabzonspor, ligde son 20 maçtır mağlubiyet yüzü görmüyor. En son teknik direktör Abdullah Avcı'nın görev yaptığı geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olan Karadeniz ekibi, daha sonra oynadığı 20 lig maçında 9 galibiyet, 11 beraberlik elde etti.Trabzonspor'da karşılaşmanın biletlerine taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. 40 bin kişilik Medical Park Stadı'nın satışa çıkarılan 20 bin dolayında bilet 1 saat içerisinde tükendi. Bu rakam Trabzonspor'un bu sezon iç sahada en fazla seyirci sayısı olacak. Ligin 4. haftasındaki Galatasaray maçını 13 bin 500 taraftar izlemişti.2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'ndeki milli arada Ekvador formasıyla 3 zorlu maça çıkan Enner Valencia, Bolivya (3-0), Venezuela 1- 2 (d) ve Kolombiya 0-0 (d) karşılaşmalarında forma giydi. Bu üç mücadeleye de ilk 11'de başlayan Valencia, 3 kez ağları salladı. Son maçını 15 Ekim'de Kolombiya'ya karşı oynayan ve uzun bir yolculuğun sonunda önceki gün akşam saatlerinde İstanbul'a gelen tecrübeli futbolcu, antrenmana da katılmıştı. Teknik heyetle yaptığı görüşmede, "Ben göreve hazırım, karar sizin" diyen 31 yaşındaki forvet, Trabzon deplasmanında kadroya dahil edildi. Ancak teknik direktör Vitor Pereira, yoğun maç temposu ve oyuncusunun yorgunluğunu da hesaba katarak bu akşam onu yedek kulübesinde başlatmayı ve maçın gidişatına göre sahaya sürmeyi planlıyor. Valencia, bu sezon 10 resmi maçta 2 asistinin yanı sıra attığı 5 golle de takımının en skorer ismi konumunda yer alıyor.

Daha fazla göster