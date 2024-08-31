Trabzonspor, Fatih Tekke ile masaya oturdu!

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, teknik direktör Fatih Tekke ile görüştü. Fatih Tekke yapılan görüşmede Trabzonspor'a gelmek istediğini iletti. Trabzonspor, bu gelişme sonrası Alanyaspor ile görüşecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Trabzonspor, Fatih Tekke ile masaya oturdu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
31 Ağustos 2024 18:57
Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını resmen ayırdı.

Bordo-mavililer, Avcı'nın ayrılığının resmiyet kazanmasıyla birlikte gündemdeki teknik direktörlerle temaslarını sıklaştırdı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, teknik direktör Fatih Tekke ile görüştü.

ALANYASPOR'LA GÖRÜŞME OLACAK

Fatih Tekke yapılan görüşmede Trabzonspor'a gelmek istediğini iletti. Trabzonspor, Fatih Tekke'den bu yanıtı almasının ardından Alanyaspor ile görüşecek.

46 yaşındaki Fatih Tekke'nin Alanyaspor ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

TRABZONSPOR İÇİN NE DEDİ?

Fatih Tekke, Süper Lig'de cuma günü oynanan Fenerbahçe maçının ardından Trabzonspor'la ilgili soruya, "Trabzonspor'u şu an ilk defa senden duyuyorum. Türkiye'de her şey mümkün. Trabzonspor'a ayrıcalıklı bakıyoruz. Benim memleketim ama şu an öyle bir şey yok." cevabını vermişti.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery