Trabzonspor, Fatih Tekke ile masaya oturdu!

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını resmen ayırdı.
Bordo-mavililer, Avcı'nın ayrılığının resmiyet kazanmasıyla birlikte gündemdeki teknik direktörlerle temaslarını sıklaştırdı.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, teknik direktör Fatih Tekke ile görüştü.
ALANYASPOR'LA GÖRÜŞME OLACAK
Fatih Tekke yapılan görüşmede Trabzonspor'a gelmek istediğini iletti. Trabzonspor, Fatih Tekke'den bu yanıtı almasının ardından Alanyaspor ile görüşecek.
46 yaşındaki Fatih Tekke'nin Alanyaspor ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
TRABZONSPOR İÇİN NE DEDİ?
Fatih Tekke, Süper Lig'de cuma günü oynanan Fenerbahçe maçının ardından Trabzonspor'la ilgili soruya, "Trabzonspor'u şu an ilk defa senden duyuyorum. Türkiye'de her şey mümkün. Trabzonspor'a ayrıcalıklı bakıyoruz. Benim memleketim ama şu an öyle bir şey yok." cevabını vermişti.
Bordo-mavililer, Avcı'nın ayrılığının resmiyet kazanmasıyla birlikte gündemdeki teknik direktörlerle temaslarını sıklaştırdı.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, teknik direktör Fatih Tekke ile görüştü.
ALANYASPOR'LA GÖRÜŞME OLACAK
Fatih Tekke yapılan görüşmede Trabzonspor'a gelmek istediğini iletti. Trabzonspor, Fatih Tekke'den bu yanıtı almasının ardından Alanyaspor ile görüşecek.
46 yaşındaki Fatih Tekke'nin Alanyaspor ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
TRABZONSPOR İÇİN NE DEDİ?
Fatih Tekke, Süper Lig'de cuma günü oynanan Fenerbahçe maçının ardından Trabzonspor'la ilgili soruya, "Trabzonspor'u şu an ilk defa senden duyuyorum. Türkiye'de her şey mümkün. Trabzonspor'a ayrıcalıklı bakıyoruz. Benim memleketim ama şu an öyle bir şey yok." cevabını vermişti.