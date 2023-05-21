Trabzonspor, Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor

Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor, Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor
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21 Mayıs 2023 15:19
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında pazartesi günü sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'le karşılaşacak.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Turgut Doman yönetecek.

Zorlu karşılaşma öncesi Trabzonspor, ligde 48 puanla 8. sırada, İstanbul temsilcisi ise 44 puanla 9. sırada yer alıyor.

Trabzonspor'da Dorukhan Toköz ve Denswil'in sakatlığı bulunuyor, Eren Elmalı ise sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

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