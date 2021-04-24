Trabzonspor - Fatih Karagümrük: Muhtemel 11

Süper Lig'in 37. haftasında Trabzonspor, Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.Medical Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Maçı Ali Şansalan yönetecek. Mücadelenin VAR hakemi Abdülkadir Bitigen olacak. Trabzonspor - Karagümrük maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.Ligin son 5 haftasında sahadan beraberlikle ayrılan bordo-mavililer, Fatih Karagümrük'ü mağlup ederek galibiyet hasretine son vermeye çalışacak. Ligde 16 galibiyet, 12 beraberlik ve 7 mağlubiyeti olan Trabzonspor 60 puanla 4. sırada yer alıyor.Ligin geride kalan bölümünde 13 galibiyet, 11 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşayan Fatih Karagümrük, 50 puanla 9. sırada bulunuyor.İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Trabzonspor 2-1 kazanmıştı.Trabzonspor'da kart cezalısı Bakasetas ile sakatlığı süren Yunus Mallı forma giyemeyecek. Öte yandan kadrodışı kalan Abdülkadir Parmak'ın maç kadrosuna alınıp alınmadığı henüz açıklanmadı.Karagümrük'te Alparslan, Muzaffer, Castro, Koray, Sobiech, Balkovec ve Roco maç kadrosunda olmayacak.Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar le, Vitor Hugo, Marlon, Berat Özdemir, Lewis Baker, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, DjaninyViviano, Hedenstad, Fatih, Campi, Zukanovic, Biglia, Jimmy, Efe, Ndao, Borini, MevlütBordo mavili takım Karagümrük ile karşı karşıya geldiği maçlarda yenilgi yüzü görmedi.İki takımın karşı karşıya geldiği 3 resmi maçta da galibiyet çıkarmayı başardı. Bu maçlarda Trabzonspor 5 gol atıp 1 gol yedi.Trabzonspor'a gelir gelmez sakatlık geçiren Trondsen uaylar sonra maç kadrosunda yer alabilir.Son taktik çalışmada da yer alan Norveçli oyuncu, Abdullah Avcı görev verirse süre alabilecek.