29 Ekim

Trabzonspor, Fatih Karagümrük'e konuk oluyor

Trabzonspor, Süper Lig'de Fatih Karagümrük'e konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor, Fatih Karagümrük'e konuk oluyor
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28 Ekim 2023 13:46
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 29 Ekim Pazar Günü (yarın) deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın ikinci döneminde ilk maçında sahasında Corendon Alanyaspor'u 1-0 yenen bordo-mavililer, VavaCars Fatih Karagümrük karşısında da kazanarak çıkışını sürdürmek istiyor.

Bordo-mavili takımda Hüseyin Türkmen, Orsic, Bakasetas ve Fernandez'in sakatlıkları bulunuyor.

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