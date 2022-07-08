Trabzonspor, Fabio Silva'yı gözüne kestirdi

Fode Koita'nın takımdan ayrılması beklenen Trabzonspor'da forvet arayışları sürerken gündeme sürpriz bir isim geldi.



Geçtiğimiz sezon Antalyaspor'da forma giyen Haji Wright ile anlaşan ve oyuncuyu hazır da bekleten Trabzonspor, Wolwerhampton'ın genç forveti Fabio Silva'yı gündemine aldı.



ANDERLECHT DE İSTİYOR



Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre; 19 yaşındaki oyuncuyu kiralamak isteyen Trabzonspor'un ilgisinin yanı sıra Belçika ekibi Anderlecht de Silva için girişimlerde bulundu.



Fabio Silva, geçtiğimiz sezon Wolverhampton'da çıktığı 28 maçta 1 gol 3 asistlik performans gösterdi.

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