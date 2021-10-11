Trabzonspor, F.Bahçe'ye özel önlem almayacak

Trabzonspor teknik heyeti, 17 Ekim'de karşılaşacağı Fenerbahçe'nin bu sezon başından itibaren oynadığı tüm maçları mercek altına aldı ve planını belirledi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor, F.Bahçe'ye özel önlem almayacak
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11 Ekim 2021 11:07
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, yardımcıları ve analiz ekibi ile Fenerbahçe'nin bu sezon başından itibaren oynadığı tüm maçları mercek altına aldı.

Rakibin son iki karşılaşması olan Hatayspor ve Kasımpaşa maçlarında çok farklı performanslar ortaya koymasının analizlerde önemli bir yer tuttuğu belirtilirken, özellikle 11'de sürekli yaşanan değişimlere karşı özel bir önlem alınmayacağı bilgisine ulaşıldı.

Pazar günü oynanacak karşılaşmanın daha çok orta saha mücadelesi şeklinde geçeceğini düşünen teknik ekip, buradaki futbolculardan daha fazla yardımlaşmasını ve hata payını en asgariye indirmesini istedi.


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