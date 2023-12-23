Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor, sahasında Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Papara Park'taki mücadele 1-1 sona erdi.
Başakşehir, 11. dakikada Dimitrios Pelkas ile öne geçti. Trabzonspor, Pelkas'ın golüne 34. dakikada Batista Mendy ile karşılık verdi.
Trabzonspor'da Başakşehir karşısında fileleri havalandıran Mendy, bordo-mavili forma altındaki ilk golünü attı.
Başakşehir karşılaşmasından önce Papara Park'ta son olarak Kayserispor'a 1-0 kaybeden Trabzonspor, iç sahada üst üste iki maçta puan kaybı yaşadı. Başakşehir ise 2 maç sonra puan kaybetti.
Bu maçta alınan birer puanın ardından Trabzonspor 27, Başakşehir ise 19 puana yükseldi.
Trabzonspor, ligde bir sonraki maçında MKE Ankaragücü deplasmanına gidecek. Başakşehir sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak.
ABDULLAH AVCI 11'İ BOZMADI
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında RAMS Başakşehir'i konuk eden Trabzonspor, art arda 3. karşılaşmada da aynı 11 ile sahaya çıktı.
Bordo-mavili takımın teknik direktörü Abdullah Avcı, Gaziantep FK ve İstanbulspor maçlarından sonra RAMS Başakşehir karşısında da aynı oyunculara 11'de görev verdi.
Karadeniz ekibi, sahaya Uğurcan Çakır, Larsen, Mendy, Denswil, Eren Elmalı, Berat Özdemir, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Visca, Trezeguet ve Onuachu 11 ile çıktı.
Trabzonspor'da Fernandez, Orsic, Benkovic, Teklic, Kerem Şen, Umut Bozok maç kadrosunda yer almadı.
TRİBÜNDE BOŞLUKLAR DİKKAT ÇEKTİ
Trabzonspor taraftarları karşılaşmaya fazla ilgi göstermedi. Papara Park tribünlerinde büyük boşluklar yer aldı. Taraftarlar, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısı sonucu şehit olan askerler için "Şehitler ölmez, vatan bölünmez' şeklinde bağırarak teröre tepki gösterdi. Maç öncesi de 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
11. dakikada konuk takım ilk etkili atakta öne geçti. Figueiredo'nun sağdan ortasında, altı pas içinde iyi yükselen Pelkas'ın kafa vuruşunda, top kaleci Uğurcan Çakır'ın üzerinden filelerle buluştu: 0-1
19. dakikada ceza alanına doğru sokulan Visca'nın şutunda top yandan auta çıktı.
32. dakikada Larsen'in sağdan ortasında, ceza alanı içinde Onuachu'nun kafa vuruşunda, top üst direkten döndü.
34. dakikada Trabzonspor, eşitliği sağladı. Visca'nın sağdan kullandığı köşe atışında, Onuachu'nun kafa ile dokunduğu topu gelişine Mendy, ayağıyla kaleye gönderdi. Yan direğe çarpan top filelere gitti: 1-1
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
49. dakikada Abdülkadir Ömür'ün pasında, ceza yayı üzerinde Visca'nın etkili şutunda, top direğin yanından auta çıktı.
62. dakikada Visca'nın sağdan pasında, ceza alanı içinde Trezeguet'in sert şutunda, kaleci Volkan Babacan, sağ tarafına yatarak tehlikeyi önledi.
63. dakikada Visca'nın sağdan ortasında, arka direkte uygun durumdaki Abdülkadir Ömür'ün şutunda yere de çarpan top kaleci Volkan Babacan'ı geçerek yandan auta çıktı.
65. dakikada Serdar Gürler'in soldan ortasında, arka direkteki Figueiredo'nun uçarak kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.
88. dakikada Bakasetas'ın sağdan kullandığı köşe atışında, son olarak Enis Destan'ın altı pas içinde dokunduğu topta tehlikeyi kaleci Volkan Babacan önledi.
90+2. dakikada Bakasetas'ın şutunda, savunmadan dönen topu ceza alanı içinde Bardhi, kaleye göndermek istedi ancak meşin yuvarlak yandan auta gitti.
Karşılaşma 1-1 sona erdi.
Stat: Papara Park
Hakemler: Volkan Bayarslan, Mustafa Emre Eyisoy, Aleks Taşcıoğlu
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen (Dk. 46 Mehmet Can Aydın), Mendy, Denswil, Eren Elmalı, Berat Özdemir, Bakasetas, Abdülkadir Ömür (Dk. 80 Bardhi), Visca (Dk. 80 Pepe), Trezeguet, Onuachu (Dk. 72 Enis Destan)
RAMS Başakşehir: Volkan Babacan, Dubois (Dk. 84 Ömer Ali Şahiner), Duarte, Ba, Lima, Berkay Özcan, Serdar Gürler (Dk. 89 Cumali Sertel), Abeid (Dk. 66 Emirhan İlkhan), Pelkas (Dk. 84 Kartsev), Figueiredo, Piatek (Dk. 89 Keny)
Goller: Dk. 11 Pelkas (RAMS Başakşehir) Dk. 34 Mendy (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Dk. 48 Pelkas, Dk. 57 Figueiredo (RAMS Başakşehir)
Başakşehir, 11. dakikada Dimitrios Pelkas ile öne geçti. Trabzonspor, Pelkas'ın golüne 34. dakikada Batista Mendy ile karşılık verdi.
Trabzonspor'da Başakşehir karşısında fileleri havalandıran Mendy, bordo-mavili forma altındaki ilk golünü attı.
Başakşehir karşılaşmasından önce Papara Park'ta son olarak Kayserispor'a 1-0 kaybeden Trabzonspor, iç sahada üst üste iki maçta puan kaybı yaşadı. Başakşehir ise 2 maç sonra puan kaybetti.
Bu maçta alınan birer puanın ardından Trabzonspor 27, Başakşehir ise 19 puana yükseldi.
Trabzonspor, ligde bir sonraki maçında MKE Ankaragücü deplasmanına gidecek. Başakşehir sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak.
ABDULLAH AVCI 11'İ BOZMADI
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında RAMS Başakşehir'i konuk eden Trabzonspor, art arda 3. karşılaşmada da aynı 11 ile sahaya çıktı.
Bordo-mavili takımın teknik direktörü Abdullah Avcı, Gaziantep FK ve İstanbulspor maçlarından sonra RAMS Başakşehir karşısında da aynı oyunculara 11'de görev verdi.
Karadeniz ekibi, sahaya Uğurcan Çakır, Larsen, Mendy, Denswil, Eren Elmalı, Berat Özdemir, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Visca, Trezeguet ve Onuachu 11 ile çıktı.
Trabzonspor'da Fernandez, Orsic, Benkovic, Teklic, Kerem Şen, Umut Bozok maç kadrosunda yer almadı.
TRİBÜNDE BOŞLUKLAR DİKKAT ÇEKTİ
Trabzonspor taraftarları karşılaşmaya fazla ilgi göstermedi. Papara Park tribünlerinde büyük boşluklar yer aldı. Taraftarlar, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısı sonucu şehit olan askerler için "Şehitler ölmez, vatan bölünmez' şeklinde bağırarak teröre tepki gösterdi. Maç öncesi de 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
11. dakikada konuk takım ilk etkili atakta öne geçti. Figueiredo'nun sağdan ortasında, altı pas içinde iyi yükselen Pelkas'ın kafa vuruşunda, top kaleci Uğurcan Çakır'ın üzerinden filelerle buluştu: 0-1
19. dakikada ceza alanına doğru sokulan Visca'nın şutunda top yandan auta çıktı.
32. dakikada Larsen'in sağdan ortasında, ceza alanı içinde Onuachu'nun kafa vuruşunda, top üst direkten döndü.
34. dakikada Trabzonspor, eşitliği sağladı. Visca'nın sağdan kullandığı köşe atışında, Onuachu'nun kafa ile dokunduğu topu gelişine Mendy, ayağıyla kaleye gönderdi. Yan direğe çarpan top filelere gitti: 1-1
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
49. dakikada Abdülkadir Ömür'ün pasında, ceza yayı üzerinde Visca'nın etkili şutunda, top direğin yanından auta çıktı.
62. dakikada Visca'nın sağdan pasında, ceza alanı içinde Trezeguet'in sert şutunda, kaleci Volkan Babacan, sağ tarafına yatarak tehlikeyi önledi.
63. dakikada Visca'nın sağdan ortasında, arka direkte uygun durumdaki Abdülkadir Ömür'ün şutunda yere de çarpan top kaleci Volkan Babacan'ı geçerek yandan auta çıktı.
65. dakikada Serdar Gürler'in soldan ortasında, arka direkteki Figueiredo'nun uçarak kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.
88. dakikada Bakasetas'ın sağdan kullandığı köşe atışında, son olarak Enis Destan'ın altı pas içinde dokunduğu topta tehlikeyi kaleci Volkan Babacan önledi.
90+2. dakikada Bakasetas'ın şutunda, savunmadan dönen topu ceza alanı içinde Bardhi, kaleye göndermek istedi ancak meşin yuvarlak yandan auta gitti.
Karşılaşma 1-1 sona erdi.
Stat: Papara Park
Hakemler: Volkan Bayarslan, Mustafa Emre Eyisoy, Aleks Taşcıoğlu
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen (Dk. 46 Mehmet Can Aydın), Mendy, Denswil, Eren Elmalı, Berat Özdemir, Bakasetas, Abdülkadir Ömür (Dk. 80 Bardhi), Visca (Dk. 80 Pepe), Trezeguet, Onuachu (Dk. 72 Enis Destan)
RAMS Başakşehir: Volkan Babacan, Dubois (Dk. 84 Ömer Ali Şahiner), Duarte, Ba, Lima, Berkay Özcan, Serdar Gürler (Dk. 89 Cumali Sertel), Abeid (Dk. 66 Emirhan İlkhan), Pelkas (Dk. 84 Kartsev), Figueiredo, Piatek (Dk. 89 Keny)
Goller: Dk. 11 Pelkas (RAMS Başakşehir) Dk. 34 Mendy (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Dk. 48 Pelkas, Dk. 57 Figueiredo (RAMS Başakşehir)
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