Trabzonspor evinde Samsunspor'u ağırlıyor

Trabzonspor, Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında Samsunspor'u konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor evinde Samsunspor'u ağırlıyor
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10 Ocak 2024 12:39
Son güncelleme 10 Ocak 2024 12:40
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de perşembe günü 16. hafta erteleme maçında Yılport Samsunspor'u ağırlayacak.

Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Cihan Aydın yönetecek.

Bordo-mavili takım, ligde 33 puanla 3. sırada yer alırken Yılport Samsunspor ise 18 puanla 17. sırada bulunuyor.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, son 4 lig maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik alan Karadeniz ekibi, rakibi karşısında kazanarak yoluna devam etmek istiyor.

Trabzonspor'da Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Trezeguet ve Pepe forma giyemeyecek. Orsic, Denswil ve Abdülkadir Ömür'ün sakatlıkları sürüyor.

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