Trabzonspor evinde Fırtına gibi!

19 maçta 12 galibiyet, 7 beraberlik alan bordo-mavililer 31 karşılaşmadır evinde yenilmiyor.Spor Toto Süper Lig tarihinde kendi evinde en uzun süre yenilmeyen takım unvanı 90 maçla Trabzonspor'a ait. Bordo-mavili ekip, ligde adeta fırtına gibi estiği dönemde 1975-76 sezonunun 10. haftasından başlayıp, 1981-82'nin 6. haftasına kadar süren üst üste 90 iç saha maçında mağlup olmadı. 70 galibiyet, 20 beraberlik aldı.Akyazı'da Süper Lig maçlarında etkili savunmasıyla dikkat çeken ve sadece 4 gol yiyen Karadeniz devi, dış sahada ise 7 maçta rakiplerine 12 kez geçit verdi. Trabzonspor, Avrupa'daki 4 deplasmanda da 10 gol yedi. Dış sahadaki 11 resmi maçta kalesinde 22 gol gördü. Toplam 3 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı.