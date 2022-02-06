Trabzonspor, evinde bir başka!

Süper Lig'in lideri Trabzonspor, iç saha başarısı ile de dikkat çekiyor. Bordo-mavililer, sahasındaki son 18 maçta mağlup olmadı.

, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor, evinde bir başka!
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06 Şubat 2022 12:02
Spor Toto Süper Lig'de son olarak Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup eden Trabzonspor, sahasındaki başarısıyla parmak ısırtıyor.

Bordo-mavililer, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynadığı son 18 Süper Lig maçını kaybetmedi. Karadeniz ekibi, bu süreçte 12 galibiyet ve 6 beraberlik aldı.

Trabzonspor, bundan önce daha uzun bir seriyi en son Ekim 1994-Nisan 1996 arasında yakaladı. Bordo-mavililer o dönem sahasında oynadığı 28 maçta mağlup olmamıştı.

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