Trabzonspor, evinde bir başka!

Spor Toto Süper Lig'de son olarak Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup eden Trabzonspor, sahasındaki başarısıyla parmak ısırtıyor.



Bordo-mavililer, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynadığı son 18 Süper Lig maçını kaybetmedi. Karadeniz ekibi, bu süreçte 12 galibiyet ve 6 beraberlik aldı.



Trabzonspor, bundan önce daha uzun bir seriyi en son Ekim 1994-Nisan 1996 arasında yakaladı. Bordo-mavililer o dönem sahasında oynadığı 28 maçta mağlup olmamıştı.





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