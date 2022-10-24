Trabzonspor, evinde Avrupa'nın 1 numarası

Üst üste iki beraberliğin ardından Demir Grup Sivasspor'u Marek Hamsik'in akıl dolu golüyle mağlup eden Trabzonspor, iç sahada aldığı başarılı sonuçlarla Avrupa'yı da dize getirdi.



Abdullah Avcı'nın takımı, ligde taraftarı önünde son yenilgisini 594 gün önce Alanyaspor'a karşı 3-1'lik skorla aldı. Daha sonra bileğini bükebilen olmazken, namağlup serisini 30 maça (19 galibiyet-11 beraberlik) yükseltti. Devam eden en en uzun iç saha yenilmezlik performansına sahip olan Trabzonspor, majör ligler ve Süper Lig'in baz alındığı değerlendirmede 118 takım arasında adını zirveye yazdırdı.



Bordo-mavili ekibe, en yakın sekansı 29 maçla Liverpool yaparken, Paris Saint-Germain 27 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi.



FENERBAHÇE LİSTEDE EN İYİ 4. TAKIM OLDU



Karadeniz ekibi; Manchester City (12), Bayern Münih (12), Union Berlin (11), Lens (11), Real Madrid (9), Juventus (9) ve Napoli (8) gibi Avrupa'nın devlerini arkasında bıraktı. Geçen sezon İsmail Kartal ile evinde başarılı performans gösteren Fenerbahçe, Jorge Jesus ile bunu sürdürdü. Bu süreçte sahasında 13 karşılaşmada yenilmeyen Kanarya da Avrupa'nın bu istatistikte en iyi 4. takımı oldu.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ