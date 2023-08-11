Süper Lig'de 2023-2024 sezonu ilk maçında Trabzonspor, sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Papara Park'taki mücadeleyi Trabzonspor, 1-0'lık skorla kazandı.
Karşılaşmada Trabzonspor'a galibiyeti getiren golü 8. dakikada Abdülkadir Ömür'ün ortasında Stefano Denswil attı.
Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, 54. dakikada hakeme itirazları sonrası sarı kart gördü.
Bu sonucun ardından Trabzonspor, yeni sezona galibiyetle başladı ve 3 puanı hanesine yazdı. Antalyaspor, yeni sezonun ilk haftasında puan alamadı.
Trabzonspor, ligin ikinci haftasında Galatasaray deplasmanına konuk olacak. Antalyaspor, sahasında Konyaspor'u misafir edecek.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
8. dakikada Trabzonspor öne geçti. Abdulkadir Ömür'ün soldan kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Denswill, kafayla vurduğu topu ağlarla buluşturdu: 1-0.
10. dakika Larsen'in sağdan ceza sahasına çıkardığı topu Trezeguet kaleye gönderdi, rakip oyuncuya çarpan topu kaleci Leite kontrol etti.
43. dakikada Abdülkadir Ömür'ün sağdan kullandığı köşe vuruşunda topu kaleci Leite arka direkte kornere gönderdi.
44. dakikada Bakasetas'ın soldan ceza sahasına ortaladığı topta karambol oluştu. Visca'nın vuruşunda, savunma topu güçlükle uzaklaştırdı.
45. dakikada Visca'nın pasıyla ceza yayı içerisinde topla buluşan Trezeguet'in vuruşunda, Umut Bozok'a çarpan top kale direğinin yanından dışarı çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
66. dakikada Enis Bardhi'nin ceza sahası dışı sağ çaprazdan vuruşunda, kaleci Leite yatarak topu kontrol etti.
67. dakikada Bakasetas'ın ceza yayı üzerinden sert şutunda, kaleci Leite güçlükle topu kornere çeldi.
78. dakikada Bardhi'nin pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Abdulkadir Ömür'ün bekletmeden vuruşunda, top yandan auta çıktı.
83. dakikada Bitexen Antalyasporlu futbolcu Adam Buksa'nın uzaktan şutunda, kaleci Uğurcan Çakır yatarak topu uzaklaştırdı.
Karşılaşma ev sahibi Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Stat: Papara Park
Hakemler: Zorbay Küçük, Murat Tuğberk Curbay, Aleks Taşçıoğlu
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Benkovic, Denswil, Eren Elmalı, Kourbelis, Bakasetas, Abdülkadir Ömür (Dk. 80 Kerem Şen), Visca (Dk. 46 Bardhi), Trezeguet (Dk. 74 Doğucan Haspolat), Umut Bozok (Dk. 74 Maxi Gomez)
Bitexen Antalyaspor: Leite, Bünyamin Balcı, Bahadır Öztürk, Ömer Toprak, Güray Vural, Erdal Rakip (Dk. 68 Fredy), Kaluzinski, Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 68 Holtmann), Larsson, Bytyqi (Dk. 74 Assombalonga), Buksa
Gol: Dk. 8 Denswil (Trabzonspor)
Sarı kart: Dk. 46 Erdal Rakip (Bitexen Antalyaspor)
Karşılaşmada Trabzonspor'a galibiyeti getiren golü 8. dakikada Abdülkadir Ömür'ün ortasında Stefano Denswil attı.
Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, 54. dakikada hakeme itirazları sonrası sarı kart gördü.
Bu sonucun ardından Trabzonspor, yeni sezona galibiyetle başladı ve 3 puanı hanesine yazdı. Antalyaspor, yeni sezonun ilk haftasında puan alamadı.
Trabzonspor, ligin ikinci haftasında Galatasaray deplasmanına konuk olacak. Antalyaspor, sahasında Konyaspor'u misafir edecek.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
8. dakikada Trabzonspor öne geçti. Abdulkadir Ömür'ün soldan kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Denswill, kafayla vurduğu topu ağlarla buluşturdu: 1-0.
10. dakika Larsen'in sağdan ceza sahasına çıkardığı topu Trezeguet kaleye gönderdi, rakip oyuncuya çarpan topu kaleci Leite kontrol etti.
43. dakikada Abdülkadir Ömür'ün sağdan kullandığı köşe vuruşunda topu kaleci Leite arka direkte kornere gönderdi.
44. dakikada Bakasetas'ın soldan ceza sahasına ortaladığı topta karambol oluştu. Visca'nın vuruşunda, savunma topu güçlükle uzaklaştırdı.
45. dakikada Visca'nın pasıyla ceza yayı içerisinde topla buluşan Trezeguet'in vuruşunda, Umut Bozok'a çarpan top kale direğinin yanından dışarı çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
66. dakikada Enis Bardhi'nin ceza sahası dışı sağ çaprazdan vuruşunda, kaleci Leite yatarak topu kontrol etti.
67. dakikada Bakasetas'ın ceza yayı üzerinden sert şutunda, kaleci Leite güçlükle topu kornere çeldi.
78. dakikada Bardhi'nin pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Abdulkadir Ömür'ün bekletmeden vuruşunda, top yandan auta çıktı.
83. dakikada Bitexen Antalyasporlu futbolcu Adam Buksa'nın uzaktan şutunda, kaleci Uğurcan Çakır yatarak topu uzaklaştırdı.
Karşılaşma ev sahibi Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Stat: Papara Park
Hakemler: Zorbay Küçük, Murat Tuğberk Curbay, Aleks Taşçıoğlu
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Benkovic, Denswil, Eren Elmalı, Kourbelis, Bakasetas, Abdülkadir Ömür (Dk. 80 Kerem Şen), Visca (Dk. 46 Bardhi), Trezeguet (Dk. 74 Doğucan Haspolat), Umut Bozok (Dk. 74 Maxi Gomez)
Bitexen Antalyaspor: Leite, Bünyamin Balcı, Bahadır Öztürk, Ömer Toprak, Güray Vural, Erdal Rakip (Dk. 68 Fredy), Kaluzinski, Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 68 Holtmann), Larsson, Bytyqi (Dk. 74 Assombalonga), Buksa
Gol: Dk. 8 Denswil (Trabzonspor)
Sarı kart: Dk. 46 Erdal Rakip (Bitexen Antalyaspor)