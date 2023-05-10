Son şampiyon unvanı ile girdiği 2022- 23 sezonunda beklentilerin uzağında kalan Trabzonspor, seyircisi önünde Ankaragücü galibiyetiyle kötü gidişe son verdi.



Bjelica da takımın başındaki 3. maçta ilk galibiyetini alırken Fırtına'nın iç saha ile deplasmandaki performansı arasında bordo ile mavi gibi fark bulunuyor.



ANKARAGÜCÜ'NE KARŞI TARAFTARI ÖNÜNDE 26. KEZ KAZANDI



Öyle ki dış sahada hükmen galip sayılan Gaziantep maçı dışında Karadeniz ekibi son 9 karşılaşmayı kazanamazken 7 mağlubiyet 2 beraberlik aldı. Toplamda ise dış sahada çıktığı 15 karşılaşmada 6 yenilgi, 6 beraberlik yaşarken 3 kez kazanabildi. İç sahada ise Trabzon bu sezon çıktığı 16 karşılaşmada 10 galibiyet, 4 beraberliğe karşın sadece 2 kez kaybetti. Ayrıca Trabzonspor'un Süper Lig tarihinde Bursaspor'un (27) ardından iç sahada en fazla mağlup ettiği rakibi Ankaragücü (26).





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