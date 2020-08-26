Trabzonspor, Etham Ampadu için Chelsea'den haber bekliyor

Trabzonspor'da teknik direktör Eddie Newton eski kulübü Chelsea'nin stoperini istiyor, Lampard ise onu son kez deniyor. Bordo-mavililer, Etham Ampadu için adeta pusuda bekliyor...

Haber; Sabah, Fotoğraf; chelseafc.com
Trabzonspor, Etham Ampadu için Chelsea'den haber bekliyor
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26 Ağustos 2020 10:22
Trabzonspor'da gözler stoper transferine çevrilmiş durumda. Karadeniz temsilcisi birçok adayla görüşürken teknik direktör Eddie Newton'ın gözü Etham Ampadu'da.

Newton'ın hem futbolculuk hem de antrenörlük yaptığı Chelsea'nin oyuncusu olan 19 yaşındaki stoper şu sıralar Maviler ile idmana çıkıyor. Ampadu'nun ilk hedefi kendini takımın teknik direktörü Frank Lampard'a beğendirmek. Ancak oyuncunun Ada'da tutunması kolay görünmüyor.

Geçen sezon RB Leipzig'de aradığını bulamayan Ampadu için Trabzonspor pusuya yatmış durumda. Lampard onu "Kiralık gönderelim" dediği ancak bordo- mavililerde hem yönetim hem de Newton devreye girecek. Chelsea ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Bonservisi 9 milyon euro.



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