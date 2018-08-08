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Trabzonspor, eski oyuncusunu tekrar alıyor!

Trabzonspor'un, Gençlerbirliği'nden ayrılan eski oyuncusu Zeki Yavru'yu tekrar kadrosuna katmak üzere olduğu öne sürüldü.

Kaynak: Sabah
Trabzonspor, eski oyuncusunu tekrar alıyor!
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08 Ağustos 2018 03:04
Trabzonspor'un Gençlerbirliği ile sözleşmesini fesheden Zeki Yavru ile anlaşmak üzere olduğu iddia edildi.

2017-18 sezonunda Gençlerbirliği forması giyen ancak takımın küme düşmesinden sonra sorunlar yaşayan 26 yaşındaki oyuncu, önceki gün sözleşmesini feshetmişti.

Uzun bir dönem Trabzonspor'da da oynayan sağbek oyuncusunun birkaç gün içerisinde Trabzon'da yönetim kurulu ile yeniden masaya oturması bekleniyor.

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