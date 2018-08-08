Trabzonspor'un Gençlerbirliği ile sözleşmesini fesheden Zeki Yavru ile anlaşmak üzere olduğu iddia edildi.2017-18 sezonunda Gençlerbirliği forması giyen ancak takımın küme düşmesinden sonra sorunlar yaşayan 26 yaşındaki oyuncu, önceki gün sözleşmesini feshetmişti.Uzun bir dönem Trabzonspor'da da oynayan sağbek oyuncusunun birkaç gün içerisinde Trabzon'da yönetim kurulu ile yeniden masaya oturması bekleniyor.