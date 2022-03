Trabzonspor'da görev yapmış eski başkanlar, bordo-mavili takımın şampiyonluk yarışındaki durumunu değerlendirdi.



TSYD Trabzon Dergisi'ne açıklamada bulunan eski başkanlar, şampiyonluk için büyük avantaj yakalayan takımın dününden örnekler verip, bugününe değindi.



Eski başkanlardan Salih Erdem, mevcut yönetim kurulunun doğru bir planlama yaptığını anlatarak, "2011 yılında şampiyonluğu göz göre göre elinden alınan Trabzonspor, bu sene şampiyonluğa yakın. Yıllar sonra gelecek şampiyonluk, bu kenti, bu camiayı çok rahatlatacaktır. Çünkü, bu şehir şampiyonluğu hak etti." ifadelerini kullandı.



Trabzonspor'da 4 lig şampiyonluğu yaşayan eski başkan Şamil Ekinci, bordo-mavililerin her zaman şampiyonluğa oynayan, zirvede olan ve oraya yakışan bir takım olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Trabzonspor'a olan sevgi ve bağlılık hiçbir zaman değişmez. Trabzonspor'un sevgisi geçmişte olduğu gibi bugün de belki biraz daha fazlasıyla dünyaya yayılmıştır. Böylesine bir kulüp ve güçlü camianın hedefi her zaman zirvedir. Trabzonspor'umuzun bugünkü başarılarını büyük bir gurur ve mutlulukla takip ediyorum. Kakımımızın sezon sonuna kadar bu temposunu devam ettirip, şampiyonluk kupasını kazanacağından şüphem yok. Hep beraber sevineceğiz inşallah. Takımımızın şampiyonluk kutlamalarında da mutlaka bulunmak isteriz."



Ataman: "Bu yolda çok kayıplar verdik"



Bordo-mavili kulüpte görevde bulunduğu sürede 1 şampiyonluk yaşayan Ahmet Celal Ataman, şu görüşlerini paylaştı:



"Bu sezon gerek sergilenen futbol, gerek yönetimin çalışmaları, gerek teknik ekibin çalışkanlığı ve gerekse de taraftarın birlikteliği, her açıdan güçlü, takdir edilecek kadar tutarlı şekilde ilerliyor. Teknik direktör tam bizim yapımıza uygun, basiretli. Oyunu yaşıyor, açıklamaları tutarlı. Maç içinde kendisini kaybetmiyor. Ahmet Suat Özyazıcı'ya sadece kasketiyle değil, bu yönüyle de benzetiyorum. Bizi çok hırpaladılar, bu yolda çok kayıplar verdik, insanlar öldü, büyük acılar çektik ama doğru hamlelerle artık şampiyonluğa yaklaştık. Şehrimiz bunu fazlasıyla hak ediyor."



Trabzonspor'un 1983-84 sezonundaki son şampiyonluğunda başkanlık görevinde bulunan Onursal Başkan Mehmet Ali Yılmaz ise o dönemki şampiyonlukların anlamı ve tadının çok farklı olduğunu belirterek, "Yalnızca 2 yabancı kullanma hakkımız vardı. Forma giyen oyuncuların tamamına yakını bizim çocuklarımızdı. Şimdi ise daha kolay. Esas rakipler yok. Her takımda vasıfları tartışılan 14 yabancı var. Ben her fırsatta bu duruma karşı çıktığımı dile getirdim. Getirmeye de devam edeceğim. Bu uygulama gençlerin önünü kapatıyor. Türk futbolu için en büyük tehlikelerden birisi, yabancı sayısının fazlalığı ve kalitesiz yabancılar. Ancak şampiyonluk her zaman şampiyonluktur. Resmileştiğinde bunun keyfini çıkarmalıyız. Emeğini geçenleri kutlamalıyız." değerlendirmesinde bulundu.



Eski başkanlardan Mustafa Günaydın da Trabzonspor'un bu sezon tarihi bir fırsat yakaladığına işaret ederek, "Camianın bütünlüğüne inandığım için maçlara geliyorum. Trabzonspor'un tüm kurulları, sivil toplum örgütleri, yerel medya ve en önemlisi taraftarların mutlaka ligin kalan bölümünde desteğini daha fazla arttırması gerekiyor. İç meselelerin gündeme getirilmemesi gerekirken, dış güçlere karşı da her an dikkatli olunmalı. Tabii ki bu sezon VAR'ın, adaletin sağlanması adına önemli bir yeri oldu. Bu takım şampiyon olacak fakat bu sıradan bir şampiyonluk olmamalı. Trabzonspor bu şampiyonluğu ihtilale çevirmeli ve o koltukta sürekli kalmalı. Daha önceki yıllarda olduğu gibi Anadolu kulüplerine ağabeylik yapmalı. Bu şampiyonluk Türk futbolunun durumunu yeniden gözden geçirmesi için önemli. Belki de bir milat olacak." şeklinde görüş belirtti.



Şener: "Bu ekiple iftihar ediyoruz"



Bordo-mavili kulübün eski başkanlarından Sadri Şener, Trabzonspor'u şu anda uzaktan takip ettiğini ve gidişattan mutlu olduğunu aktardı.



Çok iyi bir takıma sahip olduklarını dile getiren Şener, "Başkan Ahmet Ağaoğlu'nu her maçtan sonra tebrik ediyorum. O da bana, 'Size layık olmaya çalışıyoruz.' gibi çok şık ifadeler kullanıyor. Ertuğrul (Doğan) da sağ olsun, kulübe her anlamda destek sağlıyor. Diğer yöneticiler de zaten sevdiğimiz çocuklar. Bu ekiple iftihar ediyoruz. Takımımızın başarısıyla çok mutlu oluyoruz. Hem başkanımız hem yönetim kurulumuz hem oyuncularımız inşallah mutlu sona ulaştırırlar. Biz de onlarla iftihar etmeyi sürdürürüz." açıklamasında bulundu.



"Trabzonspor şampiyonluğa giderken dilimizi ısırmamız lazım." diyen Şener, "Yarın bir olay yaşanır, belli olmaz. Çünkü bunları geçmişte de yaşadık. Bakın şimdi de 'Statta çökme var.' diyorlar. Bugüne kadar hep bir şeyler oldu. O yüzden insan tam emin olamıyor, korkuyor biraz. Onun için 1-1,5 ay sonra konuşmak lazım. Ama görüntü o ki inşallah bu sene mutlu sona ulaşacağız. Takımımız, kadromuz çok güzel. Bugünkü yönetimin başarısı bizim başarımızdır. Onların başarısıyla ben şahsen çok mutlu oluyorum, gururlanıyorum. Kulüpçülük öyle bir şey." değerlendirmesini yaptı.



Özak: "Önemli bir borç var"



Kulübün eski başkanı Faruk Nafız Özak, Trabzonspor'un son şampiyonluğunda futbol sorumlusu olarak sahada olduğunu aktararak, "O dönemde Fenerbahçe ile yarıştık, şampiyon olduk. 1995-96'da kaybettik. O zaman ne bir VAR sistemi, ne şike yasası yoktu. Bunlar olsaydı biz o dönemde, 2005, 2011'de de şampiyonduk. 90 yıldır Türkiye'de şike veya teşvik var ama adli ceza yoktu. Onu da biz getirdik." ifadelerini kullandı.



Bardağın dolu tarafına baktıklarında mutlu olduklarını vurgulayan Özak, "Trabzonsporlu gençlerin, çocukların sayısı arttı. Bu mutluluğu bize yaşatanlara teşekkür etmek lazım. Ancak dikkat etmek de lazım. Şampiyon olsak dahi bekleyen sorunları alt alta yazarak çalışmalar yapmalıyız. Önemli bir borç var. Şampiyonluktan gelen para, borcun onda birini ödemez. Herkese görev düşüyor. Sadece yönetime 'Sen çöz.' dememek lazım. El birliği yapmamız, karşılıksız para bulmamız lazım." şeklinde görüş belirtti.



Albayrak'tan VAR'a vurgu



Eski başkanlardan Nuri Albayrak, bu sezon VAR sistemi sayesinde adaletin sağlanmasının bütün dengeleri değiştirdiğini dile getirerek, "Hakem hataları olsa da genel olarak küçük görünen Anadolu takımlarının hakkı yenmedi. Trabzonspor'un bugün geldiği yer, büyük bütçelerle istediğini yapma hakkını kendisinde hak gören takımların, bu işin sadece transfer ve parayla olmayacağını anlamaları adına önemli bir örnek. Bütçe farkı ile Anadolu takımlarının hakkını yemek için onları ezenlerin, bugün adaletin sağlanması ile geldikleri nokta ortada." değerlendirmesinde bulundu.



Albayrak, her zaman camianın bütünlüğü ve taraftarların coşkulu desteğinin takıma olumlu yansıyacağını aktararak, "Trabzonspor'da bugün yaşanan gerçek de budur. Göreve geldikten sonra Ahmet Ağaoğlu'nu desteklememizdeki en önemli gösterge, doğru planlama yapmasıdır. Ligde yarışacak bir kadro oluşturmanın yanı sıra, geleceğe dair planlama yapılıp bu doğrultuda yerli ve genç oyuncu alınmasını çok değerli buluyorum." dedi.



Bir diğer eski başkan İbrahim Hacıosmanoğlu ise doğru adımlar atılarak hedefe iyice yaklaşıldığına işaret ederek, şunları kaydetti:



"Başkanından oyuncusuna, yönetiminden teknik kadrosuna, personelinden taraftarına, bu büyük camiaya bu gururu yaşattıkları için minnettarız. Trabzonspor'da tarihi bir başarıya imza atan ve kısa sürede kupalara ambargo koyan Abdullah Avcı'nın kasketini de kendisini de ayrı seviyorum. Trabzonspor efsanesinin doğduğu o yıllardaki gibi, bu sezon yaşanacak şampiyonluğun değerini, bundan sonra üst üste yaşanacak şampiyonluklar katlayacak. Trabzonsporlu iş adamlarına, Trabzonspor sevdalılarına buradan çağrı yapmak istiyorum. Ben dahil olmak üzere vereceğimiz destek ile Trabzonspor'un bütçe açığını kapatalım."





