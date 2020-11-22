Trabzonspor - Erzurumspor: Muhtemel 11

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor sahasında Erzurumspor'u ağırlıyor.

, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor - Erzurumspor: Muhtemel 11
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22 Kasım 2020 08:42
Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk ediyor.

Medical Park Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetecek. Özdamar'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Kamil Çetin yapacak. Müsabakanın 4.  Hakemi ise Alper Çetin olacak. Mücadeyi beIN Sports canlı yayınlayacak.

Ligin ilk 8 haftalık bölümünde 1 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyetle 6 puan toplayarak 17. sırada yer alan bordo-mavililerde Milli arada göreve Abdullah Avcı getirilmişti.

Erzurumspor ise çıktığı 7 maçta 8 puan toplarken 2 galibiyet aldı.

İki takımın eksikleri

Trabzonspor'da Anders Trondsen ve Muhammet Taha'nın yanı sıra Yusuf Sarı ile Salih Kavrazlı'nın sakatlıkları bulunuyor. Hüseyin Türkmen ile Kamil Ahmet Çörekçi'nin durumları ise maç saatinde belli olacak.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da sakatlığı bulunan İbrahim Akdağ'ın yanı sıra cezalı Armando Sadiku forma giyemeyecek.

Muhtemel 11'ler

Trabzonspor
Uğurcan
Pereira
Vitor Hugo
Edgar Ie
Marlon
Flavio
Abdulkadir Parmak
Abdülkadir Ömür
Caleb Ekuban
Nwakaeme
Afobe

Erzurumspor
Farnolle
Murat Uçar
Hasan Hatipoğlu
Arturo Mina
Mücahit Albayrak
Boumal
Ibrahim Sissoko
Mitchell Donald
Novikovas
Emrah Başsan
Ricardo Gomes

Trabzonspor'un galibiyet hasreti

Milli arada teknik direktör değişikliğine giden Trabzonspor 57 gündür galibiyet hasreti çekiyor. Trabzonspor ligdeki tek galibiyetini 26 Eylül'de almıştı.

Trabzonspor 26 Eylül'deki Yeni Malatyaspor karşılaşmasından 3-1'lik galibiyet çıkarmıştı. Bu tarihten sonra çıktığı 5 maçtan 2 puan çıkarabilmişlerdi.

Abdullah Avcı ilk maçına çıkıyor

Eddie Newton'un görevinde Milli arada son veren Trabzonspor'da göreve Abdullah Avcı getirilmişti. Abdullah Avcı Beşiktaş'ta geçen sezonki görevinden sonra ilk kez bir takımın başına geçmiş oldu.

Yoğun antrenman programı ve oyuncularla tanışma sürecinin ardından Avcı, Erzurumspor karşısında ilk sınavına çıkmış olacak.



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