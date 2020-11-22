Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk ediyor.



Medical Park Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetecek. Özdamar'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Kamil Çetin yapacak. Müsabakanın 4. Hakemi ise Alper Çetin olacak. Mücadeyi beIN Sports canlı yayınlayacak.



Ligin ilk 8 haftalık bölümünde 1 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyetle 6 puan toplayarak 17. sırada yer alan bordo-mavililerde Milli arada göreve Abdullah Avcı getirilmişti.



Erzurumspor ise çıktığı 7 maçta 8 puan toplarken 2 galibiyet aldı.



İki takımın eksikleri



Trabzonspor'da Anders Trondsen ve Muhammet Taha'nın yanı sıra Yusuf Sarı ile Salih Kavrazlı'nın sakatlıkları bulunuyor. Hüseyin Türkmen ile Kamil Ahmet Çörekçi'nin durumları ise maç saatinde belli olacak.



Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da sakatlığı bulunan İbrahim Akdağ'ın yanı sıra cezalı Armando Sadiku forma giyemeyecek.



Muhtemel 11'ler



Trabzonspor

Uğurcan

Pereira

Vitor Hugo

Edgar Ie

Marlon

Flavio

Abdulkadir Parmak

Abdülkadir Ömür

Caleb Ekuban

Nwakaeme

Afobe



Erzurumspor

Farnolle

Murat Uçar

Hasan Hatipoğlu

Arturo Mina

Mücahit Albayrak

Boumal

Ibrahim Sissoko

Mitchell Donald

Novikovas

Emrah Başsan

Ricardo Gomes



Trabzonspor'un galibiyet hasreti



Milli arada teknik direktör değişikliğine giden Trabzonspor 57 gündür galibiyet hasreti çekiyor. Trabzonspor ligdeki tek galibiyetini 26 Eylül'de almıştı.



Trabzonspor 26 Eylül'deki Yeni Malatyaspor karşılaşmasından 3-1'lik galibiyet çıkarmıştı. Bu tarihten sonra çıktığı 5 maçtan 2 puan çıkarabilmişlerdi.



Abdullah Avcı ilk maçına çıkıyor



Eddie Newton'un görevinde Milli arada son veren Trabzonspor'da göreve Abdullah Avcı getirilmişti. Abdullah Avcı Beşiktaş'ta geçen sezonki görevinden sonra ilk kez bir takımın başına geçmiş oldu.



Yoğun antrenman programı ve oyuncularla tanışma sürecinin ardından Avcı, Erzurumspor karşısında ilk sınavına çıkmış olacak.



