Trabzonspor'un ara transferdeki hedeflerinden biri olan Erencan Yardımcı için bu hafta içerisinde ilk resmi görüşme yapılacak.
Başkan Ertuğrul Doğan, teknik direktör Abdullah Avcı'nın takımında görmeyi çok istediği genç forvet için Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ile bir araya gelecek.
Bu sezon Pendikspor'da kiralık olarak forma giyen Erencan Yardımcı, çıktığı 13 maçta 5 gol attı.
Başkan Ertuğrul Doğan, teknik direktör Abdullah Avcı'nın takımında görmeyi çok istediği genç forvet için Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ile bir araya gelecek.
Bu sezon Pendikspor'da kiralık olarak forma giyen Erencan Yardımcı, çıktığı 13 maçta 5 gol attı.