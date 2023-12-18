Trabzonspor Erencan Yardımcı için harekete geçiyor

Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor, devre arası transfer döneminde kadrosuna katmak istediği Erencan Yardımcı için bu hafta harekete geçecek.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor Erencan Yardımcı için harekete geçiyor
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18 Aralık 2023 12:37
Trabzonspor'un ara transferdeki hedeflerinden biri olan Erencan Yardımcı için bu hafta içerisinde ilk resmi görüşme yapılacak.

Başkan Ertuğrul Doğan, teknik direktör Abdullah Avcı'nın takımında görmeyi çok istediği genç forvet için Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ile bir araya gelecek.

Bu sezon Pendikspor'da kiralık olarak forma giyen Erencan Yardımcı, çıktığı 13 maçta 5 gol attı.

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