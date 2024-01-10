Trabzonspor, Erencan için harekete geçiyor

Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor, bu sezon Süper Lig'deki performansıyla dikkat çeken Erencan Yardımcı için harekete geçiyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor, Erencan için harekete geçiyor
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10 Ocak 2024 12:30
Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, gözünü Süper Lig'in golcüsüne dikti. Bordo-mavililer, Pendikspor'da kiralık olarak formasını giyen Erencan Yardımcı'yı listesine aldı.

ŞARTLAR ZORLANACAK

Karadeniz ekibinde teknik direktör Abdullah Avcı, genç forvetin özellikle transfer edilmesini istiyor. Bu doğrultuda yıldız futbolcunun, devre arasında takıma katılması için tüm şartlar zorlanacak.

KOLAYLIK SAĞLANACAK

21 yaşındaki forvetin, bu sayede sezon sonuna kadar takıma adapte olması hedefleniyor. Bu sayede Erencan, gelecek sezona kadar hazır hale gelecek. Avcı, oyuncuyu bizzat isterken, onu gelecek sezon ilk 11'in vazgeçilmez isimlerinden biri yapmayı düşünüyor. Yıldız futbolcunun da kariyerini Bordo-Mavili ekipte sürdürmeye sıcak baktığı öğrenildi. Gelen haberlere göre Erencan için görüşmeler kısa süre içerisinde başlayacak.

Bu sezon Pendikspor'da kiralık olarak forma giyen Erencan Yardımcı'nın bonservisi Eyüpspor'da bulunuyor. Eyüpspor'un da bu transferde kolaylık sağlaması bekleniyor.

Pendikspor'da bu sezon 15 maça çıkan Erencan 6 kez gol sevinci yaşadı.

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