Trabzonspor, Erencan için harekete geçiyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, gözünü Süper Lig'in golcüsüne dikti. Bordo-mavililer, Pendikspor'da kiralık olarak formasını giyen Erencan Yardımcı'yı listesine aldı.
ŞARTLAR ZORLANACAK
Karadeniz ekibinde teknik direktör Abdullah Avcı, genç forvetin özellikle transfer edilmesini istiyor. Bu doğrultuda yıldız futbolcunun, devre arasında takıma katılması için tüm şartlar zorlanacak.
KOLAYLIK SAĞLANACAK
21 yaşındaki forvetin, bu sayede sezon sonuna kadar takıma adapte olması hedefleniyor. Bu sayede Erencan, gelecek sezona kadar hazır hale gelecek. Avcı, oyuncuyu bizzat isterken, onu gelecek sezon ilk 11'in vazgeçilmez isimlerinden biri yapmayı düşünüyor. Yıldız futbolcunun da kariyerini Bordo-Mavili ekipte sürdürmeye sıcak baktığı öğrenildi. Gelen haberlere göre Erencan için görüşmeler kısa süre içerisinde başlayacak.
Bu sezon Pendikspor'da kiralık olarak forma giyen Erencan Yardımcı'nın bonservisi Eyüpspor'da bulunuyor. Eyüpspor'un da bu transferde kolaylık sağlaması bekleniyor.
Pendikspor'da bu sezon 15 maça çıkan Erencan 6 kez gol sevinci yaşadı.
ŞARTLAR ZORLANACAK
Karadeniz ekibinde teknik direktör Abdullah Avcı, genç forvetin özellikle transfer edilmesini istiyor. Bu doğrultuda yıldız futbolcunun, devre arasında takıma katılması için tüm şartlar zorlanacak.
KOLAYLIK SAĞLANACAK
21 yaşındaki forvetin, bu sayede sezon sonuna kadar takıma adapte olması hedefleniyor. Bu sayede Erencan, gelecek sezona kadar hazır hale gelecek. Avcı, oyuncuyu bizzat isterken, onu gelecek sezon ilk 11'in vazgeçilmez isimlerinden biri yapmayı düşünüyor. Yıldız futbolcunun da kariyerini Bordo-Mavili ekipte sürdürmeye sıcak baktığı öğrenildi. Gelen haberlere göre Erencan için görüşmeler kısa süre içerisinde başlayacak.
Bu sezon Pendikspor'da kiralık olarak forma giyen Erencan Yardımcı'nın bonservisi Eyüpspor'da bulunuyor. Eyüpspor'un da bu transferde kolaylık sağlaması bekleniyor.
Pendikspor'da bu sezon 15 maça çıkan Erencan 6 kez gol sevinci yaşadı.
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